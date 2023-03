Trumpia vastaan nostetaan rikossyyte – tapaus liittyy pornonäyttelijälle maksettuihin lahjusrahoihin

Trump reagoi syyttämällä valamiehistöä ja demokraatteja noitavainosta ja vannoi viattomuuttaan.

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin odotetaan saapuvan Floridasta New Yorkiin oikeuden eteen tiistaina.

Entistä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia vastaan nostetaan rikossyyte, kertoi New Yorkin syyttäjänvirasto torstaina paikallista aikaa. Syyttäjän mukaan Trumpin asianajajiin on otettu yhteyttä, jotta tälle voitaisiin lukea syytteet. Manhattanin piirisyyttäjä Alvin Bragg sanoi, että syyte ei ole vielä julkinen eikä päivää syytteidenluvulle valittu.

Myöhemmin Trumpin asianajaja Susan Necheles kertoi, että entisen presidentin odotetaan saapuvan Floridasta New Yorkiin oikeuden eteen tiistaina.

”Odotamme käsittelyn tapahtuvan tiistaina, hän sanoi, mutta ei kommentoinut asiaa tarkemmin.”

Istunnossa syytetylle luetaan syytteet, jotka häntä vastaan on nostettu. Tämän jälkeen tuomari päättää, vapautetaanko syytetty takuita vastaan vai vangitaanko hänet. Tarkat syytteet julkistetaan oletettavasti, kun syyte on luettu Trumpille.

Syyte liittyy tutkintaan 130 000 dollarin maksusta pornonäyttelijä Stephanie Cliffordille vuonna 2016 Trumpin presidentinvaalikampanjan aikaan.

Cliffordin on sanottu maksetun hiljaiseksi väitetystä seksisuhteesta Trumpin kanssa. Maksun on tunnustanut suorittaneensa Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen Trumpin puolesta. Trump on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Trumpista on näin ollen tulossa Yhdysvaltain historian ensimmäinen presidentti, jota vastaan nostetaan rikossyyte. Se ei kuitenkaan estä häntä asettumasta ehdolle vuoden 2024 presidentinvaaleissa.

Trump pitää syytettä poliittisena vainona

Trump reagoi uutiseen julkaisemalla lausunnon, jossa kutsui valamiehistön päätöstä ”poliittiseksi vainoksi ja korkeimman tason vaalihäirinnäksi historiassa”. Entinen presidentti syytti demokraattipuoluetta valehtelusta ja pakkomielteestä saada hänet nalkkiin.

”Nyt he ovat tehneet jotain käsittämätöntä. Nostaneet syytteet täysin viatonta henkilöä vastaan”, hän sanoi.

”Uskon, että tämä noitavaino kostautuu massiivisesti Joe Bidenille”, Trump jatkoi.

New Yorkin osavaltiossa suoritettu tutkinta on yksi kolmesta Trumpiin kohdistuvasta tutkinnasta, jotka voivat johtaa rikossyytteisiin. Entiseen presidenttiin kohdistuu tutkintoja myös Georgiassa vuoden 2020 vaaleihin liittyen sekä Washingtonissa liittyen tammikuun 2021 hyökkäykseen kongressitalo Capitoliin.

Trump on leimannut kaikki häneen kohdistuvat tutkinnat poliittisiksi noitavainoiksi.

”Kukaan ei ole lain yläpuolella”

Presidentin entinen asianajaja Michael Cohen julkaisi New York Timesin mukaan lausunnon rikossyyteuutisen jälkeen. Cohen aloitti lausunnon toteamalla, että ensimmäistä kertaa maan historiassa presidenttiä vastaan nostetaan rikossyyte.

Hän lisäsi, ettei ole ylpeä siitä, että joutuu antamaan lausunnon ja muistutti rikosprosessiin kuuluvasta syyttömyysolettamasta.

”Silti, lohduttaudun sen sanonnan vahvistumisella, että kukaan ei ole lain yläpuolella, ei edes entinen presidentti”, Cohen sanoi.

Hän jatkoi toteamalla, että syyte puhukoon puolestaan.

”Tällä hetkellä haluan sanoa kaksi asiaa. Että vastuunalaisuudella on merkitystä ja että seison todistukseni ja todisteiden takana.”