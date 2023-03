Yhdysvaltalaistoimittaja vankilaan Venäjällä, epäillään vakoilusta

Jos toimittaja todetaan syylliseksi, hän voi saada jopa 20 vuoden tuomion. Järjestön mukaan toimittaja tutki palkkasotilasyhtiö Wagneria.

Amerikkalaisesta Evan Gershkovichista, 31, tuli torstaina tiettävästi ensimmäinen vakoiluepäilyjen vuoksi vangittu ulkomainen toimittaja Venäjällä sitten Neuvostoliiton päivien. Gershkovich pantiin saman tien kahdeksi kuukaudeksi vankilaan odottamaan esitutkinnan etenemistä. Vankeutta on mahdollista jatkaa nykyisen määräajan umpeuduttua.

Gershkovich on Wall Street Journal -lehden Moskovan-toimiston kirjeenvaihtaja, joka on syntynyt Venäjällä, mutta muutti perheensä mukana lapsena Yhdysvaltoihin ja on Yhdysvaltain kansalainen.

Kiinnioton kerrottiin tapahtuneen Uralilla sijaitsevassa Jekaterinburgissa, noin 1 800 kilometriä Moskovasta itään. FSB:n mukaan Gershkovich otettiin kiinni hänen yritettyään hankkia salaista tietoa.

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n mukaan toimittajaa epäillään vakoilusta Yhdysvaltain hallituksen hyväksi ja tietojen keräämisestä yhdestä Venäjän puolustusteollisuuden yrityksestä.

Valtiollisen Tass-uutistoimiston oikeuslähteistä hankkiman tiedon mukaan Gershkovichin tapaus on julistettu salaiseksi. Toimittaja on Tassin mukaan kiistänyt syyllistyneensä mihinkään.

Jos Gershkovich todetaan syylliseksi, hän voi saada jopa 20 vuoden tuomion.

WSJ kiisti jyrkästi vakoilun

Wall Street Journal (WSJ) kiistää julkaisemassaan lausunnossa jyrkästi FSB:n esittämät syytökset ja vaatii toimittajan välitöntä vapauttamista. Toimittajat ilman rajoja -järjestö kertoo olevansa huolissaan tapahtuneesta, joka järjestön mielestä vaikuttaa kostotoimelta.

Järjestön mukaan Gershkovich tutki palkkasotilasyhtiö Wagneria, joka on ollut tärkeässä roolissa Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova syytti toimittajan käyttäneen asemaansa toimiin, jotka eivät ole journalismia ja jääneen kiinni ”itse teossa”.

Kremlin edustaja Dmitri Peskov kiiruhti heti varoittamaan, ettei Yhdysvaltojen pidä Gershkovichin tapauksen vuoksi vaikeuttaa Yhdysvalloissa työskentelevien venäläistoimittajien työtä.

Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov sanoi toimittajan luovuttamisen tiimoilta, että on vielä liian varhaista keskustella mahdollisesta vankienvaihdosta Venäjän ja Yhdysvaltain välillä.

Toimittajien työskentely Venäjällä hankaloitui ”valeuutislain” vuoksi

Riippumattoman median ja toimittajien mahdollisuudet työskennellä Venäjällä hankaloituivat viime vuonna Venäjän medialakien tiukennuttua.

Keväällä 2022 maassa ajettiin pikavauhdilla voimaan laki, joka määrää jopa 15 vuoden vankeusrangaistuksen ”valheellista tietoa” Venäjän armeijasta julkaiseville. Tämän takia monet kansainväliset mediat ovat vetäytyneet maasta tilapäisesti.

Ulkomaiset toimittajat ovat toistuvasti valittaneet, että heitä muun muassa seurataan, varsinkin jos he menevät suurien kaupunkien, kuten Pietarin ja Moskovan, ulkopuolelle. Monet venäläiset ovat niin ikään haluttomia puhumaan ulkomaisille toimittajille, koska pelkäävät joutuvansa heti kiinniotetuiksi uuden lain vuoksi.