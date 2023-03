Ranskassa luvassa taas jättimielenosoituksia uutta eläkelakia vastaan

Noin 13 000 poliisia ja santarmia on komennettu valmiuteen. Viime viikon mielenosoitukset äityivät osin väkivaltaisiksi mellakoiksi.

Ranskaan odotetaan tänään suuria uuden eläkelain vastaisia mielenosoituksia. Sisäministeri Gerald Darmaninin mukaan noin 13 000 poliisia ja santarmia on komennettu valvomaan järjestystä.

Ennakkoarvioiden mukaan mielenilmauksissa odotetaan olevan mukana 650 000 – 900 000 ihmistä, joista yli 100 000 osallistunee protesteihin Pariisin kaduilla.

Torstaina yli miljoona ihmistä osallistui protesteihin, jotka varsinkin Pariisissa muuttuivat osin väkivaltaisiksi mellakoiksi. Poliisi otti kiinni yli 450 ihmistä. Poliisia kritisoitiin mielenosoitusten jälkeen voimakkaasti liian kovista otteista.

Poliisin toimia valvova sisäinen IGPN-yksikkö on tähän mennessä aloittanut 17 sisäistä tutkintaa poliisin toimista sen jälkeen kun eläkeprotestit alkoivat.

Sisäministeri vetosikin sekä protestoijiin että virkavaltaan todeten, että "tällaisena väkivaltaisena aikana jokaisen on osoitettava pidättyvyyttä".

Eläkeprotesteja on tehostettu myös lakoilla. Pariisin joukkoliikennettä operoivan RATP:n mukaan Pariisin joukkoliikenne tulee tiistaina takkuilemaan pahasti lakkojen vuoksi.

Roskakuskien pitkään jatkuneen lakon vuoksi Pariisin kaduilla haisee ainakin 8 000 tonnia jätteitä. Roskakurimusta pahentaa entisestään se, että Pariisin ulkopuolella sijaitsevan jätteidenpolttolaitoksen työntekijät menivät maanantaina lakkoon.

Yksi Pariisin tunnetuimmista nähtävyyksistä, Louvren taidemuseo, meni maanantaina yllättäen kiinni sen jälkeen, kun sen työntekijät sulkivat museon ovet.

Ainakin 15 prosenttia Ranskan huoltoasemista kärsii polttoainepulasta, koska jalostamotyöntekijät ovat lakossa.

Ammatiliitot haluttomia neuvottelemaan

Presidentti Emmanuel Macron tapasi maanantaina pääministeri Elisabeth Bornen sekä useita muita hallituksen ministereitä ja kansanedustajia Elysee-palatsissa. Macron korosti, että hallituksen on oltava valmis neuvotteluihin ammattiyhdistysliikkeen kanssa.

Samalla presidentti kuitenkin muistutti, ettei väkivaltaisilla mellakoilla ole mitään tekemistä eläkkeiden kanssa, vaan niiden tavoitteena on hyökätä valtion instituutioiden ja turvallisuusjoukkojen kimppuun.

Borne on ehdottanut, että tulevien kolmen viikon aikana käytäisiin laajoja neuvotteluja, joissa olisi mukana kansanedustajia, puolueita, paikallisviranomaisia ja ammattiliittoja.

Ammattiliittojen into osallistua pääministerin ehdottamiin neuvotteluihin on kuitenkin toistaiseksi ollut vähäinen. Maltillisena pidetyn CFDT-liiton puheenjohtaja Laurent Berger muun muassa sanoi, että hän voi neuvotella, mutta vasta sen jälkeen, kun eläkelaki on siirretty sivuun.

Perinteisesti jyrkempänä tunnetun LFI-liiton puheenjohtajan Jean-Luc Melenchonin mukaan ammattiliittojen ja hallinnon välit on helppo korjata. ”Laki on peruttava”, Melenchon neuvoi.

Macron ajoi eläkelain läpi väkisin ilman parlamentin alahuoneen hyväksyntää kiistellyn perustuslain pykälän avulla sen jälkeen, kun selvisi, ettei lakiesitys olisi mennyt läpi parlamentissa.

Laki muun muassa nostaa eläkeiän 62 vuodesta 64 vuoteen ja pidentää sitä aikaa, jonka ihmisten on oltava töissä saadakseen täyden eläkkeen.

Macron on vakuuttanut, ettei hän peru lakia, koska se on välttämätön, jottei koko eläkejärjestelmä tulevaisuudessa romahtaisi.