Kun Turkki ja Unkari ovat ratifioineet Suomen Nato-jäsenyyden, Suomi saattaa saada kutsun Natoon nopeimmillaan muutamassa tunnissa. Aamulehti seuraa maanantaina paikan päällä Suomen Nato-hakemuksen käsittelyä Unkarin parlamentissa.

Aamulehti, Budapest

Suomi on ottamassa viimeisiä askeleita kohti Natoa, kun Unkarin parlamentti käsittelee tänään maanantaina Suomen jäsenhakemusta. Aamulehti seuraa käsittelyä paikan päällä Budapestissa ja lähettää äänestyksen suorana lähetyksenä sivuillaan.

Unkarin parlamentti keskustelee Suomen jäsenhakemuksesta iltapäivällä. Keskustelu parlamentissa alkaa kello 14.35, mutta ennen Nato-asiaa parlamentissa käsitellään lisäbudjettiesitystä.

Epäselvää on se, mihin kellonaikaan lopulta päätös tehdään maanantaina. Äänestys Suomen Nato-jäsenyyden hyväksymisestä on aikaisintaan Suomen aikaa kello 19, mutta äänestys voi myöhästyä, jos kansanedustajat innostuvat puhumaan ennakoitua enemmän.

Parlamentin päätöksen pitäisi olla selvä. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) totesi Aamulehdelle viime viikolla uskovansa Unkarin lupaukseen ratifioinnista. Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártón sanoi Brysselissä viime viikolla aikovansa soittaa Haavistolle hyväksymisen jälkeen.

Maan pääministerin Viktor Orbánin avustaja ja kansanedustaja Balázs Orbán kertoi Origo-lehden mukaan sunnuntaina, että maan hallituksen tavoitteena on saada ”mahdollisimman suuri parlamentaarinen enemmistö” Suomen sekä Ruotsin Nato-jäsenyydelle. Hänen mukaansa varsinkin Ruotsissa on kyseenalaistettu Unkarin demokratian tilaa, mutta Suomi on hänen mukaansa vakuuttanut Unkarille, että tämän kaltaiset puheet eivät tule jatkumaan. Orbánin mukaan Unkarilla ja Suomella on keskenään ”historiallinen ja erityinen liitto”.

Ruotsin jäsenhakemusta ei Unkarissa maanantaina käsitellä. Tarkempaa aikataulua Ruotsin jäsenyyden käsittelylle ei ole tiedossa.

Unkarin parlamentti on lykännyt äänestystä jo lähes puolen vuoden ajan. Asia lähti kuitenkin Suomen osalta etenemään, kun Turkki ja sen perään heti Unkari ilmoittivat 17. maaliskuuta ratifioivansa Suomen jäsenyyden.

Turkin parlamentin ulkoasiainvaliokunta hyväksyi Suomen Nato-jäsenyyden viime torstaina, ja arvioiden mukaan maan parlamentti ratifioisi jäsenyyden jo alkuviikosta. Mahdollisena ajankohtana pidetään parlamentin täysistuntoa maanantaina.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vahvisti Suomen Nato-jäsenyyttä koskevat lait viime torstaina, mikä oli päätepiste jäsenyyden kansalliselle hyväksymiselle Suomessa.

Näin viimeiset Nato-metrit etenevät

1. Turkki ja Unkari toimittavat hyväksymiskirjansa Yhdysvaltoihin

Kun Turkki ja Unkari ovat tehneet kansalliset päätöksensä, jotka ratifioivat Suomen Nato-jäsenyyden, niiden tulee toimittaa hyväksymiskirjansa Yhdysvalloille, joka on Pohjois-Atlantin sopimuksen eli Naton perustamissopimuksen tallettaja.

Käytännössä Turkki ja Unkari tallettavat omat hyväksymiskirjansa Washingtonissa sijaitsevan Yhdysvaltain ulkoministeriön arkistoon. Todennäköisesti kukin valtio toimittaa asiakirjat kuriirilla omaan Washingtonin-suurlähetystöönsä, minkä jälkeen joku lähetystöstä käy tallettamassa ne Yhdysvaltain ulkoministeriöön.

Kun viimeinen Naton jäsen on toimittanut hyväksymiskirjansa, Yhdysvaltojen ulkoministeriö ilmoittaa välittömästi Naton pääsihteerille Jens Stoltenbergille, että Suomen Nato-jäseneksi kutsumisen edellytykset ovat täyttyneet.

2. Nato lähettää Suomelle kutsukirjeen

Naton päämajasta lähetetään Suomelle Stoltenbergin allekirjoittama kutsu liittyä sotilasliittoon. Todennäköisesti pääsihteerin kutsu toimitetaan ensin Suomen Brysselissä sijaitsevaan Nato-edustustoon, josta tieto välitetään Suomen ulkoministeriöön Helsinkiin.

Nopeimmillaan kutsun saaminen saattaa kestää vain joitakin tunteja, hitaimmillaan joitakin päiviä.

3. Suomen ulkoministeri allekirjoittaa liittymiskirjan

Kun Suomi vastaanottaa kutsun liittyä Natoon, se saa luvan lähettää oman liittymiskirjansa Yhdysvaltain ulkoministeriöön talletettavaksi. Liittymiskirja perustuu presidentti Niinistön torstaina tekemään päätökseen, jossa Suomi hyväksyi Pohjois-Atlantin sopimukseen liittymisen. Liittymiskirjan allekirjoittaa ulkoministeri Pekka Haavisto.

4. Suomen liittymiskirja toimitetaan Yhdysvaltoihin

Suomen Nato-liittymiskirja toimitetaan Yhdysvaltain ulkoministeriöön talletettavaksi todennäköisesti joko Suomen Washingtonin-suurlähetystön kautta tai niin, että joku Suomen valtionjohdosta matkustaa paikan päälle.

Yksityiskohdat siitä, kuka liittymiskirjan toimittaa, vahvistuvat, kun tiedetään, milloin Suomi saa Naton liittymiskutsun.

5. Suomesta tulee Naton jäsen

Hetkenä, jona Suomen liittymiskirja luovutetaan Yhdysvaltain ulkoministeriön huostaan, Suomesta tulee virallisesti Naton täysjäsen.

Samalla Pohjois-Atlantin sopimus tulee Suomen kohdalla kansainvälisesti sitovaksi. Suomen perustuslain mukaan Pohjois-Atlantin sopimus täytyy kuitenkin myös saattaa osaksi Suomen kansallista lainsäädäntöä.

Tämä tarkoittaa, että Suomen hallituksen täytyy pyrkiä järjestämään liittymispäivänä ylimääräinen valtioneuvoston istunto. Asian esittelee ulkoministeri. Voimaan saattamisen jälkeen ulkoministeriö julkaisee Pohjois-Atlantin sopimuksen ja voimaan­saattamis­säädökset Finlex-palvelussa.

Jos Suomesta tulee Naton täysjäsen ennen Ruotsia – mikä on tällä hetkellä todennäköistä – Suomen täytyy myös Naton jäsenenä ratifioida Ruotsin jäsenyys. Koska sekä eduskunta että presidentti ovat jo hyväksyneet Ruotsin liittymisen osana Suomen liittymistä, on todennäköistä, että myös Ruotsin hyväksymistä koskeva asiakirja luovutetaan välittömästi Yhdysvaltain ulkoministeriölle Suomen oman liittymiskirjan tallettamisen jälkeen.

Listaus Suomen seuraavista Nato-askelista perustuu ulkoministeriön oikeuspäällikön Kaija Suvannon antamiin tietoihin.