Trump kiistää syyllistyneensä rikokseen – mahdollisesta rikossyytteestä ei uutta tietoa

Trumpin ensimmäinen kampanjatilaisuus järjestettiin Wacon kaupungissa 30 vuotta verisesti päättyneen Wacon piirityksen jälkeen.

Yhdysvalloissa entinen presidentti Donald Trump kiistää syyllistyneensä rikokseen häntä vastaan mahdollisesti nostettavassa rikossyytteessä. Trump kommentoi asiaa ensimmäisessä presidentinvaalien kampanjatilaisuudessaan Texasissa.

”New Yorkin piirisyyttäjä, Washingtonin ”epäoikeusministeriön” suojeluksessa ja johdolla, tutki minua jostakin, joka ei ole rikos, ei väärinkäytös, eikä suhde”, Trump sanoi kannattajilleen Wacon kaupungissa.

Trump sanoi paikalla olleille tuhansille kannattajilleen olevansa jälleen uuden ”noitavainon” ja valheellisen tutkinnan uhri. ”Tämä todella on syyttäjän väärinkäyttöä. Siksi sitä kutsutaan. Ihmisten viattomuudella ei ole mitään merkitystä näille radikaaleille vasemmistohulluille.”

Tulee ehkä ensimmäinen

New Yorkissa käsitellään parhaillaan Trumpia vastaan mahdollisesti nostettavaa rikossyytettä. Mahdollinen syyte liittyy Trumpin rooliin aikuisviihdenäyttelijä Stephanie Cliffordin (taiteilijanimeltään Stormy Daniels) hiljaiseksi maksamiseen vuoden 2016 presidentin­vaali­kampanjan aikana. Trump on jo aiemmin kiistänyt olleensa Cliffordin kanssa suhteessa ja on kutsunut tiedusteluja asiasta ”noitavainoksi”.

Mediatietojen mukaan mahdollinen päätös rikossyytteestä tehdään aikaisintaan ensi viikolla. Aiemmin valamiehistön odotettiin päättävän asiasta tällä viikolla. Trump itse kertoi viime viikonloppuna sosiaalisessa mediassa, että hänet olisi aiottu pidättää jo tiistaina.

Jos Trumpia vastaan nostetaan syyte, hänestä tulee ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka joutuu vastaamaan rikossyytteeseen. Syytteeseen joutuminen tai edes tuomio ei kuitenkaan estäisi Trumpia jatkamasta pyrkimistään uudelleen presidentiksi.

Miten paikka valikoitui?

Trumpin ensimmäinen kampanjatilaisuus järjestettiin Texasin osavaltion Wacon kaupungissa, lähes tasan 30 vuotta verisesti päättyneen Wacon piirityksen jälkeen. Vuonna 1993 liittovaltion poliisi FBI piiritti yli kuukauden ajan aseistautuneen Daavidin oksa -lahkon päämajaa Wacon kaupungin lähistöllä. Piiritys päättyi noin 80 ihmisen kuolemaan.

”Tämän juonen tarkoitus on muistuttaa hänen kulttiaan pahamaineisesta vuoden 1993 Wacon piirityksestä, jossa hallituksenvastainen kultti taisteli FBI:tä vastaan”, sanoi entisen presidentin veljentytär Mary Trump Twitter-tilillään ennen tilaisuutta.

Mary Trump on kritisoinut aktiivisesti setänsä ja tämän perheen toimintaa. ”Hän haluaa samaa väkivaltaista kaaosta pelastamaan hänet oikeuden edestä”, hän jatkoi.

Trumpin kampanjaväki ei vastannut AFP:n tiedusteluihin siitä, miksi Waco valikoitui tilaisuuden järjestämispaikaksi juuri piirityksen vuosipäivän aikoihin. Trumpin tiedottaja kertoi kuitenkin yhdysvaltalaismedioille Wacon valikoituneen järjestämispaikaksi sen keskeisen sijainnin vuoksi.