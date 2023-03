Kaksi kuoli suklaatehtaan räjähdyksessä Yhdysvalloissa

Lisäksi kuusi ihmistä on tarvinnut sairaanhoitoa ja yhdeksän muuta on kadonnut.

Yhdysvalloissa Pennsylvanian osavaltiossa sijaitsevassa suklaatehtaassa tapahtunut räjähdys on tappanut kaksi ihmistä, kertovat paikalliset mediat. Lisäksi kuusi ihmistä on tarvinnut sairaanhoitoa ja yhdeksän muuta on kadonnut.

RM Palmer -nimisen yhtiön tehdas räjähti Berksin piirikunnassa sijaitsevassa West Readingin kaupunginosassa perjantai-iltapäivänä paikallista aikaa. Paikallinen televisio näytti, kuinka räjähdyksen jättämät rauniot paloivat.

”Tehdas on valitettavasti aika maan tasalla. Rakennuksesta ei voida pelastaa paljoa”, sanoi West Readingin pormestari Samantha Kaag televisioidussa lehdistötilaisuudessa.

Viranomaisten mukaan räjähdyksen syytä tutkitaan yhä.

Verkkosivujensa mukaan RM Palmer tuottaa kausiluontoisia suklaaherkkuja, kuten pääsiäispupuja ja ystävänpäivämakeisia.