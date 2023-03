Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova kommentoi Suomen Nato-prosessin etenemistä tiedotustilaisuudessaan Moskovassa.

Moskova

Venäjän ulkoministeriön tiedottajan Marija Zaharovan mukaan Suomen eteneminen Naton jäseneksi vain pahentaa sotilaspoliittista tilannetta Euroopassa.

Hän arvioi Suomen liittymisen Natoon edistävän myös Itämeren alueen militarisoitumista ja lisäävän jännitteitä arktisella alueella.

”Se aiheuttaa koko joukon ongelmia. Helsingin päätös on vaikuttanut jo vakavasti Venäjän ja Suomen välisiin suhteisiin, myös talouden alalla.”

Zaharova kommentoi Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinnin etenemistä torstaina viikoittaisessa tiedotustilaisuudessaan Moskovassa, kun Helsingin Sanomat kysyi aiheesta.

Kysymys Zaharovalle kuului seuraavasti: Turkki ja Unkari ovat ratifioimassa Suomen Nato-jäsenyyden todennäköisesti hyvin pian. Venäjä on tunnetusti Naton laajenemista vastaan. Onko Venäjä yrittänyt vaikuttaa Turkkiin ja Unkariin Suomen Nato-prosessin hidastamiseksi ja jos on, niin millä tavalla?

Zaharova ei maininnut vastauksessaan erikseen Turkkia tai Unkaria, jotka eivät Nato-jäsenmaista ole vielä ratifioineet Suomen jäsenyyttä. Turkki ja Unkari ilmoittivat kuitenkin viime perjantaina, että ne aloittavat Suomen jäsenyyden ratifioinnin.

Zaharova sanoi, että Venäjä on jo pitkään teroittanut Naton laajenemisen vastaista kantaansa yleisesti kaikille.

”Me olemme puhuneet avoimesti ja rehellisesti siitä, millaisina näemme prosessit yhteisen turvallisuuden rakentamisessa, ja ne riskit, jotka liittyvät turvallisuuden varmistamiseen joidenkin muiden kustannuksella”, Zaharova sanoi.

”Olemme omistaneet tälle aiheelle paljon tapahtumia, konferensseja ja symposiumeja – enkä puhu nyt neuvotteluista. Siksi minusta vaikuttaa jopa oudolta puhua siitä, että olisimme yrittäneet vakuuttaa jotakuta konkreettisesti. Olemme yrittäneet vakuuttaa kaikkia. Olemme puhuneet tästä kaikille.”

”Ehdotimme rauhan rakentamista kollektiivisesti. Tarkoitan tässä rauhaa turvana ja vakautena. Ehdotimme erilaisia vaihtoehtoja, joita olisi voinut kehittää edelleen. Mutta valitettavasti kollektiivinen länsi kieltäytyi.”

Zaharova viittasi ilmeisesti ”turvatakuisiin”, joita Venäjä viime vuoden alussa vaati Nato- ja Etyj-mailta. Suomen päätöstä liittyä Natoon Zaharova pitää harkitsemattomana.

”Se on tehty ilman laajaa yhteiskunnallista keskustelua, myös tiedotusvälineiden ennenäkemättömän venäläisvastaisen kampanjan paineessa. Ymmärrämme, että Yhdysvallat ja joukko sen liittolaisia on tämän poliittisen kampanjan takana.”

Zaharova puhui Naton laajenemisen ”uudesta aallosta”. Hän toisti, että se ei auta ratkaisemaan turvallisuuteen liittyviä ongelmia Euroopassa, vaan pahentaa niitä entisestään.

”Liiton avoimien ovien politiikan tarkoituksena on Naton maksimaalinen maantieteellinen laajentuminen. He uskovat sen hillitsevän epämieluisia valtioita ja epämieluisia hallintoja, ennen kaikkea tietysti meitä. Olemme nähneet, miten meidät on viime vuosikymmenien aikana ympäröity Naton tukikohdilla.”

Zaharova piti viikoittaisen tiedotustilaisuutensa torstaina heti Kiinan presidentin Xi Jinpingin Moskovan-vierailun jälkeen.

Oman puheenvuoronsa Zaharova omisti suurimmaksi osaksi Ukrainan tilanteelle. Etänä Zoomissa järjestetty tiedotustilaisuus ulkomaalaisille ja venäläisille toimittajille alkoi yli tunnin myöhässä ja kesti noin kolme tuntia.