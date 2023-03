Yhdysvalloissa valmistaudutaan ex-presidentti Trumpin mahdolliseen rikossyytteeseen

Trump sanoi jo viikonloppuna sosiaalisessa mediassa, että hänen tukijoidensa tulisi protestoida hänen mahdollista pidätystään.

STT

Yhdysvalloissa New Yorkissa valmistauduttiin tiistaina mahdolliseen entisen presidentti Donald Trumpin rikossyytteeseen.

Poliisi on pystyttänyt katusulkuja New Yorkin Fifth Avenuella sijaitsevan Trumpin rakennuttaman Trump Tower -pilvenpiirtäjän lähistölle. Katusulkuja on televisiokanava CBS:n mukaan pystytetty myös lähelle Manhattanin rikostuomioistuinta, jonne Trump todennäköisesti saapuu, jos rikossyyte nostetaan.

Mikä oli Trumpin rooli aikuisviihdenäyttelijän hiljaiseksi maksamisessa?

Mahdollinen rikossyyte liittyy Trumpin rooliin aikuisviihdenäyttelijä Stephanie Cliffordin (taiteilijanimeltään Stormy Daniels) hiljaiseksi maksamiseen vuoden 2016 presidentinvaalikampanjan aikana.

Syyttäjät aloittivat liittovaltion tutkinnan vuonna 2018, kun Wall Street Journal oli julkaissut artikkeleita aiheesta. Lehti uutisoi, että Trumpin silloinen asianajaja Michael Cohen oli maksanut salaa Cliffordille 130 000 dollaria vuoden 2016 presidentinvaalikampanjan aikana. Cliffordin mukaan hänellä ja Trumpilla oli suhde vuonna 2006. Trump on kieltänyt suhteen.

Lehtijutussa kerrottiin myös, että Trump oli järjestänyt hänelle vahingollisten väitteiden tukahduttamisen.

Kolmen vuoden vankeuteen tuomittu Cohen oli yksi niistä, jotka todistivat Trumpin mahdollisesta syytteestä päättävän valamiehistön edessä.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan henkilön hiljaiseksi maksaminen ei itsessään ole laitonta. Trump kuitenkin kirjasi Cohenille rahat takaisin maksaessaan maksun olevan oikeudellinen kulu. Syyttäjien mukaan Trump siis väärensi yritystietoja, mikä on rikos New Yorkissa.

Mahdollinen rikossyyte olisi historiallinen

Jos Trumpia vastaan nostetaan syyte, hänestä tulee ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka joutuu vastaamaan rikossyytteeseen. Ex-presidentti on asettunut ehdolle myös vuoden 2024 presidenttikisaan.

Trump sanoi muun muassa uutiskanava CNN:n mukaan jo viikonloppuna sosiaalisessa mediassa, että hänen tukijoidensa tulisi protestoida hänen mahdollista pidätystään. ”Yhdysvaltojen johtava republikaaniehdokas ja entinen presidentti pidätetään ensi viikon tiistaina”, Trump kirjoitti viitaten itseensä. ”Protestoikaa, ottakaa maamme takaisin”, Trump jatkoi.

Politico-lehden nimettömän lähteen mukaan piirisyyttäjän virasto keskustelee Trumpin edustajien kanssa tämän luovuttamisesta, jos entistä presidenttiä vastaan päätetään nostaa rikossyyte.

Lähteen mukaan Trumpista annetaan pidätysmääräys, jos hän ei itse antaudu syytteen tullessa. ”Se, laitettaisiinko Trump käsirautoihin, on päätös, jonka tekisi piirisyyttäjä”, nimettömänä haastateltu tuomioistuimen virkamies sanoi Politicolle.

Jotkin yhdysvaltalaismediat ovat spekuloineet, että syytteestä päättävä valamiehistö äänestäisi syytteiden nostamisesta keskiviikkona, mutta New Yorkin piirisyyttäjä Alvin Bragg julkistaisi rikossyytteet vasta ensi viikolla.