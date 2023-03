Ranska voi vetää Eurooppaa kohti kriisiä – Tämän vuoksi populismin rynnäköllä on iso merkitys

Maltilliset eurooppalaiset voimat kärsivät, vasemman ja oikean laidan populistit kasvattavat voimiaan, kun eläkeuudistuksen nostattamat tunteet kuohuvat.

Aamulehti

Ranskan hallituksen suunnittelemista eläkeuudistuksista voi tulla kiertotietä iso asia kaikille EU-maille, myös Suomelle. Tie ei kulje suoraan eläkkeiden kautta vaan populistisen politiikan kasvavan voiman ja EU:n kautta.

Ranska on hyvin presidenttivaltainen maa. Presidentillä on paljon enemmän valtaa kuin esimerkiksi Suomessa. Ranskassa hallitukset ovat usein ”presidentin hallituksia”, hieman samaan tapaan kuin Yhdysvalloissa. Esimerkiksi esitys eläkeiän nostamisesta tuli hallitukselta, mutta sen takana ja tukena on presidentti. Ranskan presidentti tulee näin sidotuksi päivänpolitiikkaan – sen nostamaksi tai laskemaksi.

Ranskassa alin eläkeikä on 62 vuotta. Käytännössä ihmiset jäävät kuitenkin eläkkeelle keskimäärin hieman myöhemmin. Järjestelmässä on monia poikkeuksia ja vaatimuksia, joiden on täytyttävä, jotta täyden eläkkeen saa nostaa. Osa ranskalaisista työntekijöistä – esimerkiksi rautatieläiset – saa jäädä eläkkeelle paljon aikaisemmin.

Uudistusta tarvitaan

Ranska on velkaantuneempi kuin Suomi. Suomessa alin eläkeikä on korkeampi ja nousussa. Ranskassa kattamattomien eläkevastuiden potti on suuri. Ranskan talous ei kestä, jos työvoimapanosta ei nosteta. Ranskan nykyinen hallitus yrittää vastata tilanteeseen ja kasvattaa työvoimapanosta pidentämällä työuria.

Viime kesän vaaleissa Ranskan parlamentti jakautui kolmeen melkein yhtä vahvaan blokkiin. Presidentti Emmanuel Macronin johtama keskustaoikeisto jäi kahden populistisen blokin puristuksiin. Vasemmalle tuli vasemmistopuolueita löyhästi kokoava Nupes ja oikealle äärioikeiston Rassemblement National.

Macronin puolueella Lrem:illä ei ole enää parlamentissa enemmistöä, joten se joutuu tukeutumaan maltilliseen oikeistoon, Républicains -puolueeseen. Populistiset laitablokit elävät Macron-vastaisuudesta, joten millekään merkittävälle uudistukselle Ranskan hallitus ei saa näistä ryhmistä tukea.

Parlamentin voi ohittaa

Ranskan erikoisuus on perustuslain pykälä 49.3. Sen mukaan hallitus saa ohittaa parlamentin. Hallitus voi päättää yksin budjettiin ja sosiaaliturvan rahoitukseen liittyvistä asioista ja yhden kerran parlamenttivuoden – valtiopäivien – aikana jostakin muustakin asiasta.

Parlamentti voi estää etenemisen vain kaatamalla hallituksen. Epäluottamuslause on tehtävä 24 tunnin kuluessa siitä, kun pääministeri on esittänyt parlamentin ohittamista. Jos enemmistö kansalliskokouksen edustajista yhtyy epäluottamuslauseeseen, hallitus ja ehdotettu esitys kaatuvat.

Ranskan parlamentti äänesti maanantaina epäluottamuksesta. Hallitus selviytyi kokeesta niukin naukin ja vain maltillisen oikeiston vastentahtoisella tuella. Maltillinen oikeisto piti hallituksen kaatamisesta seuraavia uusia parlamenttivaaleja vielä pahempana vaihtoehtona kuin nykyisen hallituksen jatkamista.

Ranskan hallitus on mennyt tätä täysin epäparlamentaarista 49.3 -tietä eteenpäin jo 11 kertaa.

AY-liike elää mielenosoituksista

Ranskan erikoisuus on myös se aktiivisuus, jolla kansa nousee tavan takaa kaduille vastustamaan hallitustaan tai presidenttiään. Tukena on usein ammattiyhdistysliike. Ay-liikkeen organisoitumisaste on alhainen, joten se ilmoittaa olemassaolostaan ja mainostaa tarpeellisuuttaan järjestämällä lakkoja ja mielenosoituksia.

Ranskan hallitus vie nyt uudistusta eteenpäin, jollei perustuslakituomioistuin pysäytä sitä perustuslain vastaisena. Pysäytti tai ei, mielenosoitukset jatkuvat, tunteet kuohuvat ja Macronin sekä ”hänen hallituksensa” kannatus laskevat.

Tien päässä on umpikuja

Tämän tien päässä on umpikuja, jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia koko Eurooppaan. Kun Macron nappasi voiton vuoden 2017 vaaleissa ja tuli valittua ensimmäiselle kaudelleen, koko Eurooppa huokaisi. Ranskassa kytenyt populistien ja äärioikeiston nousu pysähtyi. Stoppi hillitsi laitaoikeiston kannatuksen nousua koko Euroopassa.

Ranskan viime kesän vaaleista näki, että stoppi oli ehkä sittenkin vain väliaikainen. Macronin Eurooppa-myönteinen linja ei kotimaassaan oikein kelvannut ja vaaleissa tuli takapakkia.

Populistit nousussa

Ranskan seuraavista presidentin- ja parlamenttivaaleista voi tulla populistien rynnäkkö. Macron ei ole enää ehdolla presidentiksi, eikä hänelle ole manttelinperijää. Macronin hallituksen epäparlamentaariset otteet muistetaan, kun ranskalaiset äänestävät 2027 parlamentistaan ja presidentistään. Tämän rinnalla kulkee äärioikeiston salonkikelpoisuuden kasvu. Aina näihin päiviin saakka äärioikeiston äänestäminen ei ole ollut Ranskassa chic. Tämä on asenne tuntuu nyt muuttuvan.

Suomalaisten ja muiden eurooppalaisten huoli tästä tilanteesta tulee siksi, että Ranska on noussut EU:n ykkösmahdiksi Saksan poliittisen heikkouden vuoksi. Jos äärioikeisto nousee Ranskassa 2027 valtaan ja muu poliittinen kenttä maassa pirstoutuu äärivasemmiston ja entisestään kutistuvien perinteisten puolueiden taistelukentäksi, EU:n suunta voi muuttua. Tämä heijastuisi EU:n linjaan – vaikkapa siihen, miten Eurooppa suhtautuu Venäjään ja yhteisen puolustuksen tiivistämiseen.

Macronia on syytetty siitä, että välillä hänen suhtautumisensa on ollut epävarmaa Venäjään, Venäjä-pakotteisiin ja Ukrainan avustamiseen. Ranskan puoluekentän äärilaidoissa suhtautuminen on vielä epävarmempaa, välillä suomalaisesta näkökulmasta katsottuna jopa Venäjää ymmärtävää.

Ranskalaiset eivät ole olleet läheskään yhtä huolestuneita Ukrainan sodasta kuin suomalaiset. Esimerkiksi kesän parlamenttivaaleissa inflaatio oli kyselyjen mukaan kansalaisten mielestä paljon isompi huoli kuin sota. Äärioikeisto ja -vasemmisto käyttävät tätä asennetta hyväkseen, mikä populisteille ehkä sopiikin – mutta Suomelle ehkä ei.