Pohjois-Korea on laukaissut kaksi ballistista ohjusta kohti Japaninmerta, sanoo Etelä-Korea

Etelä-Korea ja Yhdysvallat aloittivat maanantaina suurimmat yhteiset sotaharjoituksensa vuosiin samalla kun Pohjois-Korea ilmoitti ohjuskokeista.

Pohjois-Korea on laukaissut kaksi lyhyen kantaman ballistista ohjusta, sanoo Etelä-Korea. Etelä-Korean asevoimien mukaan pohjoisnaapuri laukaisi ohjukset kohti Japaninmerta. Asevoimien kerrotaan vahvistaneen seurantaansa uusien laukaisujen varalta.

Pohjois-Korea testaa ohjuksiaan jo toistamiseen muutaman päivän sisällä. Maa ilmoitti maanantaina testanneensa kahta sukellusveneestä laukaistavaa ydinohjusta.

Etelä-Korea ja Yhdysvallat puolestaan aloittivat maanantaina suurimmat yhteiset sotaharjoituksensa viiteen vuoteen. Vapauden kilveksi nimetyn harjoituksen on määrä kestää kymmenen päivää. Maat ovat lisänneet puolustus­yhteistyötään Pohjois-Korean sotilaallisen ja ydinaseuhan kasvaessa alueella.

Etelä-Korean mukaan sen ja Yhdysvaltain erikoisjoukot olivat järjestäneet Vapauden kilven edellä harjoituksia, joissa muun muassa simuloitiin täsmäiskuja tärkeisiin kohteisiin Pohjois-Koreassa. Etelä-Korea on painottanut, että Vapauden kilpi on puolustusharjoitus.

Pohjois-Koreaa kaksikon sotaharjoitukset ovat joka tapauksessa hiertäneet, ja maa on usein vastannut niihin ohjuskokeilla. Pohjois-Korea näkee sotaharjoitukset hyökkäyksen valmisteluna.

Lisää ohjuskokeita odotettavissa

Viime vuonna Pohjois-Korea julisti olevansa peruuttamattomasti ydinasevaltio ja teki ennätysmäärän ohjuslaukaisuja. Aiemmin tässä kuussa maan johtaja Kim Jong-un puolestaan käski asevoimiaan lisäämään sotaharjoituksia ja valmistautumaan todelliseen sotaan.

Etelä-Korean Soulin Ewha-yliopiston professori Leif Easley arvioi, että ohjuskokeet palvelevat kotimaista tarkoitusta, vaikka niitä on perusteltu viitaten etelänaapurin sotaharjoituksiin.

”Tässä on suurelta osin kyse siitä, että Kimin hallinto ei halua näyttää heikolta, kun se kamppailee taloudellisesti”, Easley sanoi ja painotti Etelä-Korean samaan aikaan onnistuneen muun muassa vahvistamaan turvallisuussuhteitaan.

Yhdysvallat on toistuvasti ilmaissut sitoumustaan Etelä-Korean puolustamiseen. Maa on sanonut voivansa käyttää tähän kaikkia sotilaallisia voimavarojaan, mukaan lukien ydinaseita. Pohjois-Korean on arveltu käyttävän kaksikon sotaharjoituksia tekosyynä uusille ohjuslaukaisuille.

”Erilaisia ohjustestejä ja jopa ydinkoe on odotettavissa. Pelottelu jatkuu, minkä ei pitäisi olla yllätys”, ennakoi eläköitynyt eteläkorealaiskenraali Chun In-bum.