Presidentti Bidenin budjettiesitys kiristäisi rikkaiden verotusta – republikaaneille ajatus ei kelpaa

Bidenin esityksessä muun muassa kiristettäisiin Trumpin leikkaamaa yritysverotusta ja asetettaisiin minimivero rikkaimmille yhdysvaltalaisille.

Yhdysvalloissa presidentti Joe Bidenin ehdotus liittovaltion budjetiksi sisältää muun muassa varakkaiden verotuksen tiukentamista alijäämän leikkaamiseksi.

Esityksen julkaisi Valkoinen talo, ja Bidenin on määrä esitellä ehdotustaan puheessaan Philadelphiassa vielä tänään. Esityksessä muun muassa asetetaan minimivero rikkaimmille yhdysvaltalaisille, 0,01 prosentille yhdysvaltalaisista, ja lisäksi siinä nostetaan yritysveroa, jota edellinen presidentti Donald Trump leikkasi merkittävästi.

Esityksellään Biden heittää haasteen republikaaneille, jotka vaativat alijäämän leikkauksia ilman veronkorotuksia mutta eivät ole vielä kertoneet, mistä kuluista he leikkaisivat.

Biden ei ole vielä vahvistanut olevansa ehdolla maan seuraavissa presidentinvaaleissa. Budjettiesitys nähdään kuitenkin taas yhtenä askeleena matkalla kohti ehdokkuudesta ilmoittamista.

Koska valtaa liittovaltion veroista ja rahankäytöstä pitää kongressi, joka on jakautunut demokraattien ja republikaanien kesken, Valkoisen talon vuosittainen budjettiesitys on käytännössä pelkkä lista toiveita, jotka eivät kelpaa kongressille. Ehdotus on kuitenkin demokraateille tilaisuus esiintyä tavallisten yhdysvaltalaisten puolueena.

Valkoinen talo kuvailee Bidenin suunnitelman sijoittavan Yhdysvaltoihin, madaltavan kustannuksia ja leikkaavan työtä tekevien perheiden veroja.

”Presidentti Biden on pitkään uskonut, että meidän on kasvatettava taloutta alhaalta ylös ja keskeltä ulospäin, ei ylhäältä alas”, Valkoinen talo sanoo.

Lisäveroja yli 400 000 dollaria vuodessa tienaaville

Bidenin esityksen kärjessä on liittovaltion alijäämän mittava vähentäminen tulevan vuosikymmenen aikana. Osin tämä tapahtuisi korottamalla varakkaiden ja yritysten maksamia veroja.

Esityksen keskiössä on suunnitelma nostaa yli 400 000 dollaria vuodessa tienaavien verotusta, jotta muun muassa yli 65-vuotiaille tarkoitettu valtion sairausvakuutusohjelma Medicare voi jatkua. Valkoisen talon mukaan Medicare-veron nostaminen 3,8 prosentista 5 prosenttiin takaisi ohjelman jatkuvuuden yli kahdeksi vuosikymmeneksi.

Menoleikkauksia esityksessä haetaan esimerkiksi laajentamalla listaa lääkkeistä, joiden hinnasta Medicare voi neuvotella. Lisäksi lääkevalmistajilta edellytettäisiin hyvitysmaksuja, jos ne nostavat hintojaan inflaatiota enemmän.

Esityksessä myös lopetettaisiin öljy- ja kaasuyhtiöiden sijoitusten erityiskohtelu verotuksessa sekä kiinteistösijoittajien tietyissä tilanteissa saama verotuki.

Republikaanit eivät aio puoltaa minkäänlaisia veronkorotuksia. Heidän näkemyksensä mukaan Biden käyttää rahaa holtittomasti ja toteuttaa yritysvastaista politiikkaa. Biden todennäköisesti laskee sen varaan, että erittäin varakkaiden verotusta esittämällä hän saa puolelleen laajaa tukea ja pääsee esittämään republikaanivastustajansa todellisuudesta irtaantuneina.

Kiistely ei kuitenkaan ole vain teoreettista. Valtion kassa on käytännössä tältä vuodelta jo tyhjentynyt, ja valtiovarainministeriö tarvitsee kongressilta pikavauhtia suostumuksen lisävelkaan. Muuten riskinä voi olla talouden syöksyminen kriisiin.

Puolustuskulut ovat esityksessä viime vuotta korkeammat, eikä leikkauksia ole luvassa myöskään rajavalvontaan tai tullitoimintaan.