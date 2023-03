Ukrainan presidentin neuvonantaja Myhailo Podoljak kiistää maan minkään­laisen osallisuuden kaasuputkien räjäytykseen, ja Venäjä aikoo vaatia YK:n turvallisuus­neuvostossa riippumatonta tutkintaa. CIA ei kommentoi.

Yhdysvaltalaislehti The New York Times (NYT) julkaisi tiistaina artikkelin, jossa se esittää, että Ukrainaa tukeva ryhmä saattoi olla vastuussa Venäjän ja Saksan välillä kulkevien Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksistä viime syyskuussa.

Ukraina kiisti tuoreeltaan osallisuutensa räjäytyksiin. Venäjä ilmoitti aikovansa vaatia YK:n turvallisuusneuvostolta kansainvälistä tutkintaa.

NYT:n mukaan ei ole näyttöä siitä, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tai maan ylin sotilasjohto olisi ollut osallinen operaatiossa tai että tekijät olisivat toimineet Ukrainan hallinnon käskystä.

Lehti pohjasi uutisensa nimeämättömiin virkamieslähteisiin, joiden tiedot pohjautuvat Yhdysvaltain saamaan uuteen tiedustelutietoon. NYT:n jutun perusteella mahdollisesta Ukraina-mielisestä ryhmästä ja sen kytköksistä ei kuitenkaan tiedetä paljon. Myös lehden tiedot tiedustelutiedon luonteesta tai lähteestä olivat ylimalkaisia.

NYT:n tiedoista on uutisoinut myös muun muassa uutistoimisto Reuters, joka ei ole kyennyt vahvistamaan tietoja.

Lue lisää: NYT:n lähteet: Kaasu­putkien sabotaasin takana saattoi olla ”Ukraina-mielinen ryhmä”

26. syyskuuta 2022 tapahtuneet voimakkaat vedenalaiset räjähdykset vaurioittivat kahta Itämeren pohjassa kulkevaa kaasuputkea lähellä Tanskalle kuuluvaa Bornholmin saarta. Kaasua Venäjältä Saksaan toimittaneissa putkissa havaittiin neljä vuotokohtaa.

Presidentti Zelenskyin neuvonantaja Myhailo Podoljak kiisti Ukrainan minkäänlaisen osallisuuden tapahtuneeseen.

”Siinä ei ole vähäisintäkään järkeä”, Podoljak sanoi Reutersille tiistai-iltana.

Hän lisäsi, ettei Ukrainalla ole tietoa siitä, mitä tahoja räjäytyksessä on tarkalleen ollut mukana, mutta arveli, että kyseessä voisivat olla Venäjän ponnistelut alueen epä­vakauttamiseksi.

”Itämeren pohjassa kulkevien putkien ensimmäisestä rakentamispäivästä lähtien Ukraina on toistuvasti kiinnittänyt länsikumppaneidensa huomion jyrkästi kasvaneisiin strategisiin riskeihin, joita hankkeen toteuttaminen aiheutti Euroopan turvallisuudelle.”

Podoljak kommentoi aihetta myös pikaviestipalvelu Twitterissä:

”Vaikka nautinkin Ukrainan hallitusta koskevien salaliittoteorioiden keräämisestä, on minun sanottava: Ukrainalla ei ole mitään tekemistä Itämerellä sattuneen onnettomuuden kanssa eikä sillä ole tietoa ’Ukraina-mielisistä sabotaasiryhmistä’”, hän kirjoittaa.

Ukrainan hallinto ja sotilastiedustelu­viranomaiset ovat aiemmin kiistäneet, että maalla olisi osuutta räjähdyksiin tai että ne tietäisivät, mikä taho iskujen takana on.

Saksan kanslerinvirasto ilmoitti tiistai-iltana huomioineensa NYT:n esittämät tiedot. Kanslerinvirasto kertoi, että Ruotsi, Tanska ja Saksa olivat vain muutamia päiviä sitten kertoneet YK:n turvallisuusneuvostolle, että räjähdysten tutkimukset jatkuvat yhä, eikä niiden tekijä ole toistaiseksi selvinnyt. Kanslerinviraston ilmoituksesta kertoo uutis­toimisto Reuters.

Saksan yleinen syyttäjä on tutkinut tapausta lokakuusta 2022 lähtien. Reuters ei välittömästi tavoittanut syyttäjää kommentoimaan yhdysvaltalaislehden tietoja.

Myös Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottaja John Kirby totesi Reutersin mukaan, että Eurooppalaiset kumppanit tutkivat räjähdyksiä jo ja tutkimukset ovat yhä käynnissä.

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n tiedottaja kieltäytyi kommentoimasta tietoja Ukraina-mielisen ryhmän osallisuudesta, NYT kertoo.

Venäjän ulkoministeriö totesi tiistaina, että länsimaiden tulisi ennemmin vastata Venäjän tutkintapyyntöihin kuin luottaa median vuotamiin tietoihin.

Venäjän YK:n apulaislähettiläs Dmitri Poljanski sanoi, että NYT:in artikkeli ”osoittaa vain, että aloitteemme kansainvälisen tutkimuksen käynnistämisestä YK:n pääsihteerin alaisuudessa on erittäin ajankohtainen”.

Venäjä aikoo maaliskuun loppuun mennessä järjestää YK:n turvallisuusneuvostossa äänestyksen päätöslauselma­esityksestään, jossa se pyytää pääsihteeri António Guterresia käynnistämään kansainvälisen tutkimuksen Nord Stream -putkiin kohdistuneesta sabotaasista, Poljanski kertoi Reutersille.

Länsimaissa räjähdysten pääepäiltynä on pidetty Venäjää, mutta syyllisyydestä ei ole ollut esittää todistusaineistoa. Venäjä on puolestaan syyttänyt tapauksesta Britanniaa, myöskin ilman todistusaineistoa.

Uusia tiedustelutietoja nähneet Yhdysvaltain viranomaiset sanoivat The New York Timesille uskovansa, että iskun tekijät ovat todennäköisimmin Ukrainan tai Venäjän kansalaisia tai ryhmä, jossa on molempia.

NYT:n mukaan voidaan tiedustelutiedon perusteella olettaa, että ryhmä vastustaa Venäjän presidentti Vladimir Putinia. Tiedossa ei ole, mikä taho olisi ohjannut tai rahoittanut ryhmää.