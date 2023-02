Kambodžassa tutkijat selvittävät, onko lintuinfluenssa tarttunut ihmisten välillä. Perussa viranomaiset pidensivät taudin takia julistettua hätätilaa vuoden loppuun asti.

Lintuinfluenssan leviäminen ihmisten välillä herättää jälleen huolta tutkijoiden keskuudessa.

Maailman terveysjärjestö WHO ilmaisi huolensa perjantaina sen jälkeen, kun Kambodžassa H5N1-lintuinfluenssaan kuolleen tytön isä oli myös saanut positiivisen testituloksen tartunnasta. On tosin vielä epäselvää, saiko mies tartunnan tyttäreltään vai eläimestä, kertoo uutistoimisto AFP.

11-vuotias kambodžalaistyttö sairastui 16. helmikuuta kuumeeseen, yskään ja kurkkukipuun ja kuoli kuluvan viikon keskiviikkona. Hänen isällään todettiin oireeton lintuinfluenssa perjantaina.

On harvinaista, että lintuinfluenssa siirtyy nisäkkäisiin ja vielä harvinaisempaa, että ihminen saisi tartunnan.

WHO on ilmoittanut käyvänsä keskusteluja Kambodžan viranomaisten kanssa tapauksesta. Paikalliset tutkijat selvittävät, olivatko tyttö, hänen isänsä ja heidän läheisensä altistuneet tartunnan saaneille linnuille.

Tammikuussa 9-vuotias tyttö sairastui Ecuadorissa lintuinfluenssaan. Hän on kuitenkin jo päässyt pois sairaalasta ja saa lääkitystä.

Työntekijä kantoi kanoja torilla Kambodžan pääkaupungissa Phnom Penhissä.

"Maailmanlaajuinen H5N1-tilanne on huolestuttava, kun otetaan huomioon viruksen laaja leviäminen linnuissa ympäri maailmaa ja lisääntyvät raportit tapauksista nisäkkäillä, mukaan lukien ihmiset", kertoo WHO:n epidemiajohtaja Sylvie Briand AFP:n mukaan.

Briand kuitenkin huomauttaa, että ihmisen riski sairastua lintuinfluenssaan on edelleen hyvin pieni ja todetut tapaukset ovat olleet satunnaisia.

WHO vakuuttaa järjestön olevan valmis nopeisiin toimenpiteisiin, jos lintuinfluenssan todetaan tarttuneen ihmisten välillä. Valmiina on jo lähes 20 erilaista lintuinfluenssarokotetta, jotka tosin pitäisi tarvittaessa päivittää nyt kiertävää H5N1-virustyyppiä varten.

Kahden viime vuosikymmenen aikana ihmisillä on todettu lähes 900 vahvistettua H5N1-tapausta ja yli 450 kuolemantapausta, kertoo WHO.

Tautia sairastavien ihmisten kuolleisuus on ”yli 50 prosenttia”, Briand sanoi.

Eläinsuojeluviranomaiset tutkivat sairaan näköistä merileijonaa Chepeconden rannalla Limassa 22. helmikuuta.

Chepeconden rannalta löytyi myös kuollut saukko.

Perussa Etelä-Amerikassa viranomaiset pidensivät lauantaina lintuinfluenssan takia julistettua hätätilaa vuoden loppuun asti, kertoo uutistoimisto Reuters. Viranomaiset pelkäävät, että virus voi levitä niiden 11 alueen ulkopuolelle, joilla tartuntoja on jo havaittu.

Maassa todettiin viranomaisten mukaan ensimmäisen virustapaus marraskuussa, ja sen jälkeen yli 63 000 lintua on kuollut tautiin. Influenssa on tarttunut myös lintuja syöviin merileijoniin ja saukkoihin. Viranomaisten mukaan yli 700 merileijonaa on kuollut influenssan seurauksena.

Perun viranomaiset ovat Reutersin mukaan erikseen kieltäneet ketään käsittelemästä kuolleita tai epäillyn tartunnan tartunnan saaneita lintuja ilman suojavarusteita.

Joulukuussa Perun viranomaiset teurastivat kymmeniätuhansia lintuja kanafarmilla lintuinfluenssan vuoksi.