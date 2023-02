Zelenskyistä on yritetty tehdä natsiryhmän johtajaa ja huumeriippuvaista – Venäjän disinformaatio on jyllännyt Ukrainan sodan aikana

Myös Ukrainasta sotaa paenneita ihmisiä on mustamaalattu.

Lontoo

Ukrainassa käytävää laajamittaista sotaa on seurannut raivokas disinformaatiotaistelu, johon ovat osallistuneet etenkin Venäjää kannattavat agitaattorit. Nämä ovat yrittäneet kuvata ukrainalaiset natseina tai väittäneet, että lännen tuki Ukrainalle on katoavaista.

Uutistoimisto AFP:n faktantarkistus on löytänyt menneen vuoden aikana useita vääriä tai harhaanjohtavia kertomuksia. Venäjän viranomaiset ovat esimerkiksi propagoineet ajatusta, että jotkin pahimmat julmuudet, kuten siviilien joukkomurha ukrainalaisessa Butshan kaupungissa, olisi lavastettu.

Tässä tapauksessa kahdella heikkolaatuisen videomateriaalin klipillä vihjailtiin, että ihmiset olisivat vain teeskennelleet kuollutta. Tämän AFP pystyi kumoamaan paikalla olleiden ryhmiensä ansiosta.

Näkymä Butshan kaupungista 2. huhtikuuta 2022.

Sosiaalisessa mediassa on levitetty laajalti monia muita videoita, joissa niin ikään väitetään, että jotkin kauhistuttavat rikokset olisivat lavastuksia.

Kuitenkin oheiset videoaineistot ovat osoittautuneet täysin asiaan liittymättömäksi, kuten rap-videoksi, scifi-elokuvaksi tai venäläisiksi tv-sarjoiksi.

Presidentti Zelenskyin demonisointi

Verkossa valheellisten syytösten tulva toistaa Venäjän tarinaa, jonka mukaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi olisi ”natsijengin” tai ”huumeiden käyttäjien” johtaja.

Sosiaalisessa mediassa on jaettu maailmanlaajuisesti viestejä, joissa väitetään, että natsitatuointien peittämä mies olisi ollut Kiovan poliisipäällikkö tai että Zelenskyi olisi kuvattu jalkapallopaidassa, jossa olisi ollut hakaristi.

Huumesyytökset ovat kiertäneet yhdessä peukaloitujen ja laadultaan kyseenalaisten videonauhoitusten kanssa. Näiden nauhoitusten väitetään todistavan Zelenskyin kokaiiniriippuvuuden.

Osansa mustamaalauksesta ovat saaneet myös Ukrainasta sotaa paenneet ihmiset etenkin Ukrainan naapurimaissa Puolassa ja Slovakiassa. Peukaloidut ja harhaanjohtavat kuvat ja videot ovat lisääntyneet verkossa, ja niissä pakolaiset esitetään esimerkiksi uusnatseina tai rikollisina.

Eri Euroopan maissa jaetuissa harhaanjohtavissa viesteissä väitetään, että ukrainalaisille pakolaisille maksetaan enemmän sosiaalitukia kuin eläkeläisille tai veteraaneille isäntämaissa.

Puolan esittäminen Ukrainan maita hamuavana naapurina

Toistuva väite on myös se, että Ukrainan naapurimaa ja liittolainen Puola pettäisi Ukrainan. Karttoja on peukaloitu niin, että ne antavat ymmärtää, että Puola haluaisi liittää itseensä osan Ukrainasta. Asiakirjoja on puolestaan väärennetty, jotta ne osoittaisivat, että Puola suunnittelisi perustavansa protektoraatin läntiseen Ukrainaan.

Muissa sosiaalisen median viesteissä vihjaillaan, että tuki Ukrainalle ei olisi niin aukotonta kuin länsi haluaisi uskoa. On käsiteltyjä kuvia pakolaisia vastustavista julisteista Prahassa tai Varsovassa, muokattuja valokuvia Zelenskyin vastaisesta katutaiteesta suurissa kaupungeissa eri puolilla maailmaa tai ranskalaisen satiirisen viikkolehden Charlie Hebdon vale-etusivuja, joissa pilkataan Zelenskyiä.

Disinformaatio on keskittynyt myös energia-asioihin. Euroopassa paljastui suuri kampanja, jossa jäljiteltiin johtavia uutissivustoja Venäjä-mielisten viestien suoltamiseksi. Esimerkiksi saksalaisen Bild-iltapäivälehden verkkosivuilla näytti olevan artikkeli pojasta, joka olisi kuollut pyöräilyonnettomuudessa Berliinissä sen jälkeen, kun katulamput olisi sammutettu yöksi.

Uutissivusto ja artikkeli olivat kuitenkin valetta.