Israelilaisjoukot surmasivat 11 palestiinalaista ratsiassa Länsirannalla – Gazasta ammuttiin torstaina raketteja ja Israel vastasi ilmaiskuin

Keskiviikkoinen ratsia on tappavin Länsirannalla tehty operaatio palestiinalaisten toisen kansannousun jälkeisenä aikana.

Gaza

Israelin asevoimat teki keskiviikkona miehitetyn Länsirannan pohjoisosassa ratsian, jossa 11 palestiinalaista sai surmansa. Lisäksi yli 80 palestiinalaista on saanut ampumahaavoja Nablusissa tehdyssä ratsiassa ja viety sairaalaan, kertoo palestiinalaisten terveysministeriö.

Keskiviikkoisen operaation kuolonuhrien määrä nousi jopa korkeammaksi kuin Israelin asevoimien viime kuussa Jeninissä tekemässä ratsiassa, jossa kuoli yhdeksän palestiinalaista. Jeninin ratsia oli ollut tuohon mennessä tappavin Länsirannalla tehty operaatio palestiinalaisten toisen kansannousun, intifadan, jälkeisenä aikana.

Palestiinalaisten terveysministeriön mukaan kuolleet olivat 16–72-vuotiaita. Tunteja ratsian jälkeen ministeriö päivitti kuolonuhrien määrää ja kertoi 66-vuotiaan miehen kuolleen hengitettyään kyynelkaasua.

Islamistinen jihad -ryhmä kertoi yhden komentajistaan kuolleen ”sankarillisessa taistelussa”. Gazassa toimivan ryhmän johtaja Ziad al-Nakhala kutsui ratsiaa suureksi rikokseksi, johon vastarinnan tulee vastata.

Nablusissa toimiva militanttiryhmä puolestaan kertoi surmansa saaneista kuuden olleen erinäisten palestiinalaisryhmittymien jäseniä.

Palestiinan punaisen puolikuun mukaan järjestön lääkintäjoukot olivat antaneet hoitoa 250 tapauksessa, joissa ihminen oli hengittänyt kyynelkaasua, sekä hoitaneet kymmeniä ampuma-asehaavoja.

Hautajaisiin kokoontuneita ihmisiä Nablusissa 22. helmikuuta.

YK:n pääsihteeri: Tilanne tulenarin vuosiin

Varhain torstaina Gazasta kerrottiin ammutun raketteja Israelia kohti. Israelin asevoimien tiedotteen mukaan raketteja olisi ammuttu kuusi. Näistä Israelin ilmatorjuntajärjestelmä torjui viisi, ja yksi putosi asuttamattomalle alueelle.

Silminnäkijät palestiinalaisalueiden puolella kertoivat uutistoimisto AFP:lle nähneensä ammutun ainakin kahdeksan rakettia.

Israelin pelastuspalvelut eivät ole ilmoittaneet henkilövahingoista. Asevoimien mukaan raketit saivat varoitussireenit soimaan aamuyöstä Sderotissa ja Ashkelonissa lähellä Gazan kaistaletta.

Israel on vastannut rakettien ampumiseen tekemällä ilmaiskuja Gazaan torstaiaamuna.

Israelin asevoimien mukaan kummassakin ratsiassa on ollut kyse terrorisminvastaisesta operaatiosta. Nablusin ratsia kohdistui Israelin mukaan epäiltyihin, joita syytettiin ampumisista Länsirannalla. Asevoimien mukaan israelilaisjoukot joutuivat tulen alle, mutta välttyivät henkilövahingoilta.

Hussein al-Sheikh palestiinalaishallinnosta tuomitsi hyökkäyksen verilöylyksi ja vaati kansainvälistä suojelua palestiinalaisille.

YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin mukaan tilanne miehitetyillä palestiinalaisalueilla on tulenarin vuosiin. Guterresin mukaan välittömällä etusijalla täytyy olla muun muassa jatkokärjistymisen estäminen ja jännitteiden liennyttäminen.

Arabiliitto syytti Israelin hallitusta verilöylystä

Arabiliitto kuvaili ratsiaa katalaksi rikokseksi.

”Miehitysviranomaiset ja Israelin äärioikeistolainen hallitus ovat vastuussa tästä kauheasta verilöylystä”, sanoi Arabiliiton palestiinalaisasioista vastaava apulaispääsihteeri Saeed Abu Ali.

Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja Ned Price kertoi Yhdysvaltojen olevan äärimmäisen huolissaan väkivallan määrästä.

”Tunnistamme Israelin erittäin todelliset turvallisuushuolet. Samaan aikaan olemme syvästi huolissamme loukkaantuneiden suuresta määrästä sekä siviilien hengenmenetyksistä”, Price sanoi.

EU:n ulkoasioiden johtaja Josep Borrell kertoi unionin olevan syvästi huolestunut väkivallan kierteestä Länsirannalla. Hän kehotti kaikkia osapuolia tekemään töitä rauhan palauttamiseksi ja enempien hengenmenetysten välttämiseksi.

Ranska tuomitsi siviileihin kohdistuvat väkivallanteot ja alleviivasi Israelin velvollisuutta noudattaa kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja käyttää oikeasuhteista voimaa.

Alkuvuoden aikana Israelin ja palestiinalaisten välisessä konfliktissa on kuollut 60 palestiinalaista. Kuolleiden joukossa on aikuisia ja lapsia, taistelijoita ja siviilejä. Saman ajanjakson aikana on kuollut myös yhdeksän israelilaissiviiliä, mukaan lukien kolme lasta, yksi poliisi ja yksi Ukrainan kansalainen. Kuolonuhrien määrät perustuvat AFP:n virallisten lähteiden pohjalta tekemiin laskuihin.

Israel miehitti Länsirannan kuuden päivän sodan jälkeen vuonna 1967.