Asiakirjavuoto: Venäjä suunnittelee ottavansa Valko-Venäjän täysin hallintaansa vuoteen 2030 mennessä

Venäjän tavoitteet Valko-Venäjällä ovat samoja kuin Ukrainassa, mutta sodan sijaan turvaudutaan pakkokeinoihin, Yhdysvaltain Etyj-suurlähettiläs arvioi asiakirjaa.

Moskova/Helsinki

Venäjä on suunnitellut ottavansa Valko-Venäjän hallintaansa vuoteen 2030 mennessä, selviää vuodetusta asiakirjasta. Kaikkiaan 17-sivuisessa asiakirjassa kerrotaan väitetysti Venäjän suunnitelmista alistaa Valko-Venäjä valtaansa ja riisua maan itsenäisyys.

Vuodetun asiakirjan on saanut haltuunsa ryhmä mediatoimijoita, joiden joukossa ovat muun muassa ukrainalainen Kyiv Independent, ruotsalainen Expressen, virolainen Delfi, saksalainen Süddeutsche Zeitung ja yhdysvaltalainen Yahoo News.

Asiakirjassa käydään läpi Venäjän toimia, joilla se saisi vuosikymmenen loppuun mennessä otettua Valko-Venäjän poliittiset, taloudelliset ja sotilaalliset osa-alueet täyteen hallintaansa.

Vuoteen 2030 mennessä Valko-Venäjällä tulisi olla yhtenäinen valuutta- ja verojärjestelmä Venäjän kanssa, ja maan median tulisi olla niin ikään Venäjän hallinnassa. Valko-Venäjän armeijan tulisi noudattaa Venäjän säädöksiä, ja kaikki avainasemassa oleva sotilaallinen tuotanto tulisi olla Valko-Venäjän sijaan Venäjän hallinnassa.

Lisäksi suunnitelmissa kerrotaan muun muassa aikeista perustaa venäläisiä kouluja ja yliopistoja maahan. Suunnitelmien toteutuessa venäjän kielen asema nousisi maassa valkovenäjän yläpuolelle.

Mediat eivät turvallisuussyistä julkaise itse asiakirjaa, ettei sen lähde paljastuisi.

Kyiv Independentin lähde Ukrainan sotilastiedustelun sisällä ei kyennyt vahvistamaan vuodetun asiakirjan aitoutta.

Asiakirjavuodosta on kertonut Suomessa aiemmin ainakin Helsingin Sanomat.

Useat tiedusteluviranomaiset ovat olleet tekemässä asiakirjaa

Nimettömänä asiaa medioille kommentoineiden länsimaisten tiedustelulähteiden mukaan asiakirja olisi useiden venäläisvirastojen yhteistyön tulos. Erään lähteen mukaan vuodetussa asiakirjassa esitettyä strategialuonnosta ovat olleet tekemässä ainakin Venäjän kotimaan- ja ulkomaantiedustelupalvelu sekä sotilastiedusteluviranomainen.

Medioiden tietojen mukaan asiakirja olisi vuodelta 2021 ja peräisin niin sanotulta rajat ylittävän yhteistyön osastolta. Näennäisen harmittomasta nimestään huolimatta osaston varsinaisena tehtävänä on valvoa Venäjän naapurimaita, jotka se kokee oman vaikutuspiirinsä osaksi: Viroa, Latviaa, Liettuaa, Valko-Venäjää, Ukrainaa ja Moldovaa.

Viraston johtajan kerrotaan raportoivan Venäjän presidentinhallinnon varajohtaja Dmitri Kozakille.

Yhdysvaltain suurlähettiläs Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä (Etyj) näkee asiakirjassa avatussa suunnitelmassa yhtäläisyyksiä siinä, miten Venäjä toimii Ukrainassa.

”Venäjän tavoitteet Valko-Venäjän suhteen ovat samat kuin Ukrainan kanssa, ero on siinä, että Valko-Venäjällä turvaudutaan pikemminkin pakkokeinoihin kuin sotaan”, Michael Carpenter kommentoi Yahoo Newsille luettuaan asiakirjan sisällön.

”Heidän perimmäisenä tavoitteenaan on edelleen maan täysimittainen yhdistäminen.”

Liitos riistäisi itsemääräämisoikeuden viimeisetkin rippeet

Asiakirjan mukaan lopullisena tavoitteena on Venäjän ja Valko-Venäjän välisen liiton muodostaminen viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Käytännössä tämä veisi viimeiset rippeet siitä, mitä Valko-Venäjän itsemääräämisoikeudesta on tätä nykyä jäljellä, ja alentaisi noin 9,3 miljoonan asukkaan valtion Venäjän alle.

Venäjällä ja Valko-Venäjällä on jo entuudestaan laaja valtioliitto, joka kytkee yhteen niiden taloutta ja asevoimia. Valtioliiton perustamissopimus allekirjoitettiin vuonna 1999.

Tuoreeltaan maiden välinen yhteistyö on näkynyt muun muassa siinä, kuinka Valko-Venäjä on tukenut Venäjää sen hyökkäyssodassa Ukrainassa.

Valko-Venäjää itsevaltaisesti hallitseva Aljaksandr Lukashenka on antanut Venäjän käyttää Valko-Venäjän aluetta hyökkäyksiin Ukrainaan, ja Valko-Venäjä on järjestänyt yhteisiä sotaharjoituksia Venäjän joukkojen kanssa. Maiden johtajat ovat tavanneet tiuhaan, ja Lukashenka oli viime viikolla jälleen Moskovassa Venäjän presidentin Vladimir Putinin puheilla.

Erään asiakirjaa tuntevan länsimaisen tiedustelulähteen mukaan aikataulu suunnitelman toteuttamiselle on muuttunut Venäjän Ukrainassa käymän sodan vuoksi, kertoo Expressen. Tiedustelulähde kertoo sodan hidastaneen suunnitelmaa, muttei pysäyttäneen sitä. Pitkän aikavälin tavoite Valko-Venäjän ottamisesta Venäjän hallintaan ei ole muuttunut.

”Tietysti Venäjä ottaa Valko-Venäjän hallintaansa”

Joidenkin asiantuntijoiden mukaan vuodettu asiakirja vain tarjoaa vahvistuksen sille, mikä on ollut jo ilmeistä ja toisinaan myös avoimesti tunnustettua niin Venäjällä kuin Valko-Venäjälläkin.

Viron ulkomaantiedustelupalvelun entinen johtaja Rainer Saks kertoi Yahoo Newsille, ettei asiakirjan sisältö eroa isossa mittakaavassa juurikaan siitä, mitä Venäjän luulisi haluavan Valko-Venäjältä.

”Tietysti Venäjä ottaa Valko-Venäjän hallintaansa, mutta kysymys on, tekeekö se sen itsenäisyyden kustannuksella. Minusta on yllättävää, että tämä tavoite – vuosi 2030 – on asetettu niin pitkälle eteenpäin. Miksi Venäjän pitäisi odottaa niin kauan?”

Valko-Venäjää johtava Lukashenka julistautui voittajaksi vuoden 2020 vaalien jälkeen. Lukashenkan merkittävin vastustaja vaaleissa oli oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja, joka on elänyt vaalien jälkeen maanpaossa Liettuassa.

Tsihanouskajan mukaan kaavailtu kahden valtion välinen liitto on uhka Valko-Venäjän kansalle sekä maan asemalle itsenäisenä valtiona, kertoo Yahoo News.

Tsihanouskajan mukaan kyse ei ole tasa-arvoisten osapuolten välisestä liitosta, vaan tiekartasta Valko-Venäjän sulauttamiseen osaksi Venäjää. Tsihanouskajan mukaan Valko-Venäjän palauttaminen demokratian tielle on mahdotonta liitossa Venäjän kanssa.