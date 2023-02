Turkin ja Syyrian rajalla jälleen voimakkaita maanjäristyksiä – Ihmisiä jäänyt raunioihin, ainakin kahdeksan loukkaantunut

Samalla alueella tapahtui voimakas järistys kaksi viikkoa sitten.

Maa on järissyt jälleen voimakkaasti Turkin ja Syyrian rajalla, kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters ja turkkilaiset mediat. Järistys on tapahtunut Etelä-Turkissa sijaitsevassa Hatayn maakunnassa. Uutistoimisto AFP:n mukaan maanjäristys tapahtui Välimeren rannalla lähellä Defnen kylää Turkin ja Syyrian rajan tuntumassa.

Turkkilaismediat Anadolu ja Hürriyet kertovat, että järistyksiä olisi ollut ensitietojen perusteella kaksi. Turkkilaismedioiden mukaan järistykset olivat voimakkuuksiltaan 6,4 ja 5,8. Järistysten välissä ehti kulua vain muutamia minuutteja.

Turkin suuronnettomuus- ja hätätilaviraston AFAD:n mukaan voimakkaampi järistys tapahtui Hatayn maakunnassa sijaitsevan Defnen alueella maanantai-iltana kello 20.04 Turkin aikaa. Lievempi jälkijäristys tapahtui kolme minuuttia myöhemmin niin ikään Hatayssa sijaitsevassa Samandağin kaupungissa.

Turkin varapresidentti kertoi Reutersin mukaan, että ainakin kahdeksan ihmistä on loukkaantunut. Hatayn alueen pormestari taas kertoi saaneensa tiedon, että ihmisiä on jäänyt jumiin rakennusten raunioihin.

Samalla Turkin ja Syyrian rajalla sijaitsevalla alueella oli suuria maanjäristyksiä myös kaksi viikkoa sitten 6. helmikuuta.

Uusimman järistyksen aiheuttamien tuhojen laajuudesta tai mahdollisten kuolonuhrien määristä ei ollut välittömästi tapahtuneen jälkeen tietoa. Reutersin silminnäkijöiden mukaan Turkin Antakyan kaupungissa on kuitenkin havaintoja rakennuksille aiheutuneista vahingoista. Paikan päällä on havaittu viranomaisia valvomassa tilannetta.

Adanan kaupungissa olevat uutiskanava CNN:n edustajat kertoivat tunteneensa järistyksen. Uutistoimisto AFP:n edustajat kertoivat tunteneensa järistyksen myös Libanonissa ja Syyriassa. Silminnäkijöiden mukaan uusin järistys oli tuntunut myös Egyptissä.

Euroopan ja Välimeren seismologinen keskus (EMSC) on antanut tsunamivaroituksen Välimeren alueelle järistysten jäljiltä. Turkin varapresidentin mukaan merenpinnan nousun suhteen ei kuitenkaan ole syytä huoleen.

Turkin poliisin erikoisjoukot kantoivat haavoittunutta miestä Antakyanissa maanantai-iltana.

Maanjäristyksen säikähdyttämät ihmiset kerääntyivät kadulle Adanassa maanantai-iltana.

Tuhansia jälkijäristyksiä

Alueella on ollut kaksi viikkoa sitten tapahtuneiden järistysten jälkeen monia lievempiä järistyksiä, mutta uusin on voimakkain sitten parin viikon takaisten järistysten, kertoo Reuters. AFAD on kertonut, että helmikuun alun maanjäristysten jälkeen on raportoitu ainakin 6 000 jälkijäristystä.

Maanjäristysasiantuntija Şükrü Ersoy kertoi CNN Türkille, että maanantaina kyseessä oli uusi, itsenäinen maanjäristys.

Parin viikon takaisissa maanjäristyksissä kuolleiden lukumääräksi oli maanantai-iltaan mennessä kerrottu yli 46 000. Järistykset ovat myös tuhonneet lukuisia rakennuksia ja runsaasti infrastruktuuria.

Turkki ilmoitti sunnuntaina lopettavansa pelastusoperaatiot kaikkialta paitsi kahden provinssin alueelta, Hatayssa ja Kahramanmarasissa. Toivo ihmisten löytämisestä elossa on lähes hiipunut, sillä aikaisemmasta järistyksestä on tänään kulunut kaksi viikkoa.

Uutinen päivittyy.