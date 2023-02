Haavisto: Jos Moldova kaatuisi, se vaikuttaisi Ukrainankin tilanteeseen

Kokouksessa Brysselissä noussee esille myös venäläisen ydinvoiman sanktioiminen. Ulkoministerin mukaan itseä ei pidä ampua jalkaan keskeyttämällä polttoainehuolto kokonaan.

Helsinki

Jos Moldova jostain syystä kaatuisi taloudellisesti tai heille tulisi jokin vakava turvallisuusuhka, se vaikuttaisi Ukrainankin tilanteeseen. Näin sanoi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) Brysselissä saapuessaan ulkoministerien kokoukseen.

Venäjä on pelaillut Moldovan energiatoimituksilla, minkä seurauksena energian hinta on noussut moninkertaiseksi. Hurjimpien uutisten mukaan Venäjä olisi myös juonitellut vallanvaihtamista Moldovassa, mikä on Moskovasta kiistetty.

”Moldovan päällä leijuvat nyt tummat pilvet sekä turvallisuusmielessä että talousmielessä. Ja on tärkeää, että Euroopan unionilta löytyvät tavat auttaa”, Haavisto sanoi.

Moldovasta tuli EU:n ehdokasmaa viime kesänä samaan aikaan Ukrainan kanssa. EU:n ulkoministerien on myös määrä keskustella lounaalla Moldovan ulkoministerin Nicu Popescun kanssa.

Pakotepaketin määräaika lähestyy

Parhaillaan EU:ssa valmistellaan kymmenettä Venäjää vastaan suunnattua pakotepakettia, jonka Haavisto odottaa myös nousevan keskusteluun. Mitään päätöksiä asiasta ei nyt odoteta, vaan maiden pysyvät edustajat pyrkivät saamaan kokonaisuudesta sovun tällä viikolla.

Muun muassa EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on lausunut, että seuraava pakotepaketti on määrä saada valmiiksi hyökkäyssodan laajenemisen vuosipäivään eli perjantaihin mennessä.

Erityisesti Unkarista on nähty useita vastahankaisia ulostuloja mediassa. Tietoa on tihkunut muun muassa siitä, että Unkari olisi halunnut vajaat kymmenen nimeä pois pakotelistalta.

Haavisto sanoi, ettei hän voi vielä avata keskustelun yksityiskohtia.

”Yleensähän lopputulos näissä sanktiopakettien valmisteluissa on ollut, että on päästy lopputulokseen. Ja sen takia minusta on tärkeää, että vaikutetaan siihen, että Unkarin kanssa lopulta sopu löytyy.”

”Ei voi ampua itseään jalkaan”

Esille on noussut myös se, pitäisikö muun muassa venäläinen ydinpolttoaine sanktioida hyökkäyssodan takia. Suomessa energiayhtiö Fortum käyttää tällä hetkellä Loviisan ydinvoimalassa venäläistä ydinpolttoainetta.

Fortumin varastot ovat hyvin täytetyt, ja yhtiö on sopinut huoltovarmuussyistä polttoaineen toimittamisesta myös yhdysvaltalaisen Westinghouse Electric Companyn kanssa, mutta sopimuksen jalkauttamisen käytäntöön on arvioitu silti vievän vuosia.

Haavisto totesi polttoainekysymysten olevan tärkeitä useille maille.

”Sillä tavalla ei voi ampua itseään jalkaan, että keskeyttäisi kokonaan polttoainehuollon. Eurooppalainen energiatilanne on sellainen, että täytyy katsoa, että tämä siirtymävaihe onnistuu.”

Ajan myötä on Haaviston mukaan mahdollista siirtyä myös muihin toimittajiin.

Venäläiseen ydinvoimaan liittyviä pakotteita on väläytetty keskusteluissa jo aiemminkin, mutta STT:n helmikuun alussa jututtamat virkamieslähteet eivät uskoneet niiden menestymismahdollisuuteen tälläkään kertaa.

Saadaanko pakotteiden kiertäminen kuriin?

Yksi oma kysymyksensä on jo langetettujen pakotteiden kiertäminen. Haaviston mukaan Suomi on tehnyt tästä aloitteen.

”Suomi on tehnyt aloitteen siitä, että näiden aikaisempien sanktioiden kiertoon kiinnitettäisiin huomiota. On joitakin maita, joiden kautta selvästi kauppa on nyt lisääntynyt, eli sanktioita käytännössä kierretään.”

Tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksesta Bofitista tviittasi perjantaina, että Turkista vienti Venäjälle lisääntyi joulukuussa edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna 122 prosenttia ja Kazakstanista 48 prosenttia.