Pohjois-Korea on etelänaapurinsa mukaan laukaissut taas ballistisia ohjuksia – ainakin kolme ohjuslaukaisua kahden päivän sisällä

Se kuinka tiheään Pohjois-Korea käyttää Tyyntä valtamerta ampumaratanaan riippuu Yhdysvaltain toimista, sanoo Pohjois-Korean johtajan vaikutusvaltainen sisko.

Soul

Pohjois-Korea on laukaissut kaksi lyhyen kantaman ballistista ohjusta, sanoo Etelä-Korean asevoimat. Kahden vuorokauden sisään Pohjois-Korea on laukaissut tiettävästi ainakin kolme ballistista ohjusta, ja maa on tuoreessa varoituksessaan viitannut Tyyneen valtamereen ampumaratana.

Myös Japani vahvisti varhain maanantaina tehdyn laukaisun. Japanin pääministerin kanslia varoitti Pohjois-Korean laukaisseen epäillyn ballistisen ohjuksen, ja rannikkovartiosto antoi varoituksia useasta ammuksesta.

Pohjois-Korea vuorostaan julkaisi pian maanantaisen laukaisun jälkeen tiedotteen, jossa maa sanoi ampuneensa kaksi ammusta käyttäen kaliiperiltaan 600 millimetristä raketinheitinjärjestelmää.

Korea Institute for National Unification -ajatushautomon Hong Min arvioi uutistoimisto AFP:lle, että maanantainen laukaisu oli vastaus Etelä-Korean ja Yhdysvaltain yhteiseen sotaharjoitukseen. Lyhyen kantaman ohjuksia käyttämällä Pohjois-Korea viestitti, että se kykenisi kohdistamaan iskuja alueella sijaitseviin Yhdysvaltain tukikohtiin ja Etelä-Korean komentokeskukseen.

Asiantuntija: Pohjois-Korean vihainen reaktio on osa kaavaa

Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin vaikutusvaltainen sisko kommentoi myös Yhdysvaltain ja Etelä-Korean eilen järjestämiä yhteisiä sotaharjoituksia, jotka olivat vuorostaan vastaus Pohjois-Korean lauantaiseen ohjuslaukaisuun.

Kim Yo-jong varoitti Pohjois-Korean valtiollisen uutistoimiston KCNA:n esittämässä tiedotteessa, että maa ryhtyisi jatkossakin vastaavanlaisiin vastatoimiin koettujen uhkien kohdalla. Hänen mukaansa se, kuinka tiheään Pohjois-Korea käyttää Tyyntä valtamerta ampumaratanaan riippuu Yhdysvaltain toimista.

Hong Min kertoo, että Pohjois-Korea vastustaa ulkopuolisia arvioita omasta ICBM-kyvystään, ja tuore vihainen reaktio on osa tätä kaavaa.

”Kimin voimakas ja vihainen reaktio ulkopuolisiin arvioihin (Pohjois-Korean) ICBM-laukaisusta osoittaa, että Pohjois-Korea todella haluaa välittää viestin siitä, että maa kykenisi osumaan Yhdysvaltain mantereelle”, hän sanoi AFP:lle.

Lauantain ”yllätyskoe” ensimmäinen laukaisu liki kahteen kuukauteen

Lauantainen ohjuslaukaisu oli Pohjois-Korean ensimmäinen lähes kahteen kuukauteen.

Japanin mukaan Pohjois-Korea laukaisi lauantaina mannertenvälisen ballistisen ohjuksen (ICBM). Japani mukaan ohjus oli ollut ilmassa 66 minuutin ajan ja laskeutunut lopulta mereen Japanin talousvyöhykkeelle. Vastauksena lauantaiseen laukaisuun Etelä-Korea ja Yhdysvallat järjestivät ilmasotaharjoituksen.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on tuominnut Pohjois-Korean viikonloppuisen laukaisun. Hänen edustajansa mukaan Guterres on lisäksi vaatinut Pohjois-Koreaa välittömästi pidättäytymään enemmistä provokaatioista.

Pohjois-Korea on kuvaillut lauantaista laukaisua mannertenvälisen ballistisen ohjuksen yllätyskokeeksi. Maan mukaan ohjuslaukaisulla osoitettiin Pohjois-Korean kykyä tehdä tappava vastaisku ydinaseella.

Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen on määrä aloittaa myöhemmin tällä viikolla keskustelut siitä, miten maat vastaisivat, jos Pohjois-Korea käyttäisi ydinasetta.

Pohjois-Korea varoitti viime viikolla ennen näkemättömän voimakkaista vastauksista tuleviin sotaharjoituksiin, joita se kuvaa sodan valmisteluksi ja syyttää niiden heikentävän turvallisuustilannetta Korean niemimaalla.

Koreoiden välit ovat heikoimmillaan vuosiin sen jälkeen, kun Pohjois-Korea julisti olevansa peruuttamattomasti ydinvaltio, ja maan johtaja Kim Jong-un vaati eksponentiaalista kasvua maan asetuotantoon.