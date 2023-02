Yksi kylmäävä luku kertoo, että Ukrainassa kaatuneet venäläissotilaat ovat Putinille vasta alkua – Lopulta Venäjä kuitenkin joutuu vetäytymään ja jälleenrakennus alkaa

Taustaa Lähteitä

Kimmo Ahosen Uusi ja vanha kylmä sota – George F. Kennan ja Venäjän salamitaktiikka -artikkeli löytyy Alusta!-lehdestä, Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan verkkojulkaisusta 29.06.2022.

George F. Kennanin ”pitkän sähken” (22.2.1946) voi lukea The National Security Archiven sivuilta. Se löytyy netistä hakulausekkeella: 861.00/2 – 2246: Telegram. The Charge in the Soviet Union (Kennan) to the Secretary of State.

Tanja Vahtikarin artikkeli Washing Away the Dirt of the War Years’: History, Politics and the Reconstruction of Urban Communities in Post-World War II Helsinki, löytyy teoksesta (Re)Constructing Communities in Europe, 1918–1968: Senses of Belonging Below, Beyond and Within the Nation-State -teoksesta (Routledge: London/New York, 2017).

Juttua varten Kimmo Ahonen ja Tanja Vahtikari on myös haastateltu.