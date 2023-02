Edinburgh/Helsinki

Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon eroaa tehtävästään. Hän ilmoitti päätöksestään keskiviikkona tiedotustilaisuudessa, jota Britannian yleisradioyhtiö BBC kuvaili hätäisesti järjestetyksi.

Sturgeon aikoo jatkaa pääministerin tehtävien hoitamista, kunnes hänen seuraajansa on valittu.

Sturgeon on johtanut SNP-puoluetta ja Skotlantia vuodesta 2014, jolloin hän korvasi tehtävässä edeltäjänsä Alex Salmondin. Sturgeon on ollut Skotlannin pitkäaikaisin pääministeri, mutta häntä läheinen lähde on BBC:n mukaan kertonut pääministerin saaneen tehtävästä tarpeekseen.