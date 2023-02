Naton Stoltenberg: Pääkysymys ei ole, tehdäänkö Suomen ja Ruotsin ratifioinnit yhtä aikaa

Puolustusministeri Savolan mukaan yhteinen eteneminen on ensisijainen tavoite, mutta kyse on myös Naton asiasta.

Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin mukaan pääkysymys Suomen ja Ruotsin Nato-prosessissa ei ole, tehdäänkö ratifioinnit yhtä aikaa. Sen sijaan pääkysymys on, että molemmat ratifioidaan jäseniksi mahdollisimman nopeasti.

Stoltenberg kommentoi asiaa medialle Brysselissä tiistaina aamulla Naton puolustusministerien kokouksen alla.

Suomen ja Ruotsin jäsenyys on ratifioimatta enää Turkissa ja Unkarissa. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on kovistellut prosessin aikana etenkin Ruotsia ja jopa ilmoittanut, että Ruotsi ei voi odottaa Turkilta tukea Nato-jäsenyydelleen.

”Olen varma, että molemmista tulee jäseniä. Ja työskentelen kovasti saadakseni molemmat ratifioiduksi niin nopeasti kuin mahdollista”, Stoltenberg sanoi.

Puolustusministeri Mikko Savola (kesk.) puolestaan sanoi ennen kokousta, että yhtäaikainen eteneminen Ruotsin kanssa on ensisijainen tavoite. Hän totesi asiassa olevan kuitenkin monia liikkuvia osia ja sanoi, että kyse on myös Naton asiasta.

Savolan mukaan pääasia on, että sekä Suomi että Ruotsi ovat jäseniä Naton Vilnan huippukokoukseen mennessä eli heinäkuussa.

”Tämä käsi kädessä on se meidän lähtökohtamme Natoon liittymisessä Ruotsin kanssa. Mutta se nähdään, onko tässä aikataulutuksessa sitten eroa”, hän sanoi.

Suomi on paikalla Naton puolustusministerien kokouksessa tarkkailijajäsenen asemassa.

Turvallisuustilanne muuttunut

Stoltenberg toisti myös aiemman viestinsä siitä, että Suomi ja Ruotsi ovat jo hyvin eri tilanteessa kuin ennen liittymisprosessin aloittamista.

”Heillä on kahdenvälisiä turvallisuustakeita monilta liittokunnan jäseniltä, he integroituvat Natoon ja Nato on kasvattanut läsnäoloaan alueella”, Stoltenberg sanoi.

Hän myös totesi, että kyse on tähän mennessä Naton historian nopeimmasta etenemisestä kohti jäsenyyttä.

Savola sanoi, että hänellä ei ole tarkkaan tiedossa Stoltenbergin sanoma. Hän kuitenkin toi esiin, että molempien maiden jäsenyys on kaikkien kannalta tärkeää.

”Tärkeintä on se, että molemmat Suomi ja Ruotsi siellä Natossa ovat. Se on Naton puolustussuunnittelun kannalta tärkeää, se on Suomen turvallisuuden kannalta tärkeää ja Ruotsin kannalta tärkeää”, Savola sanoi.