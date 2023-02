Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Turkissa etsitään maanjäristyksen jäljiltä yli sataa ”nimetöntä” lasta, jotka joutuivat erilleen omaisistaan

Osa vanhemmista on kadottanut lapsensa, kun lapsi on kiidätetty kotipaikkakuntaa kauemmas sairaalaan. Lapsi voi olla liian nuori tai huonossa kunnossa kertoakseen auttajille, kuka on.

Psykologi tarjoaa apuaan maanjäristyksen kokeneille lapsille Turkin ja Syyrian rajan tuntumassa.