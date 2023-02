Finnairin lento joutui vaihtamaan suuntaa Madeiran edustalla – kone ohjattiin Gran Canarialle

Finnairin kone ei päässyt maanantaina alkuillasta laskeutumaan Madeiran lentokentälle.

Finnairin lento ei päässyt maanantaina alkuillasta laskeutumaan Madeiran lentokentälle huonojen sääolosuhteiden takia.

Lentokoneiden reittejä reaaliaikaisesti seuraavan Flightradar-sivuston mukaan Finnairin lento AY1731 Helsinki-Vantaalta Funchalin lentoasemalle teki saaren edustalla kiepin ja jatkoi matkaansa Gran Canarian lentoasemalle.

Madeiran lentoaseman mukaan useita saapuvia lentoja on joko peruttu tai ohjattu muille lentoasemille. Muualle ohjattujen lentojen joukossa on myös Helsinki-Vantaalta noin kello 12 noussut Finnairin lento.

Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvistin mukaan lento ei pystynyt laskeutumaan Funchalin kentälle huonojen sääolosuhteiden takia ja lento ohjattiin sen takia Gran Canarialle.

”En tiedä säätilanteesta tarkemmin, mutta Funchalin lentokenttä on erittäin tuulinen, eikä ole mitenkään harvinaista, että näin käy”, Tallqvist kertoo.

The Portugal News -sivuston mukaan lentoja on peruttu tai siirretty heikon näkyvyyden takia.

Tallqvist ei osaa sanoa, kuinka monta matkustajaa lennolla oli. Heidät pyritään lennättämään Madeiralle Gran Canarialta tiistaiaamuna.

”Tilanne on tietysti ikävä asiakkaille, mutta menemme turvallisuus edellä. Kun olosuhteet ovat sellaiset, että kentälle ei voi laskeutua, niin silloin sinne ei laskeuduta.”

Madeiran lentoasemalla poikaystävänsä kanssa jumissa oleva Nea Sjöholm kertoo, että heidän oli tarkoitus lentää maanantai-iltana samalla Finnairin koneella takaisin Suomeen.

”Me olimme menossa siihen koneeseen, joka meni Gran Canarialle. Se olisi lähtenyt takaisin Suomeen. Nyt olemme odotelleet täällä jo puolitoista tuntia ylimääräistä”, hän sanoo.

Lento Suomeen on siirretty tiistaille, mutta Sjöholmilla ei ole toistaiseksi tietoa, joutuvatko he viettämään yönsä lentoasemalla vai saavatko he Finnairin tai matkatoimiston kautta hotellihuoneen.

Ihmiset istuskelevat lattialla Madeiran lentoasemalla.

Sjöholmin arvion mukaan lentoasemalla on satoja ihmisiä, joiden lento on siirretty tai peruttu. Hän kuvailee tunnelmaa kentällä väsyneeksi.

”Ihmiset pötköttelevät lattialla, kun istumapaikat eivät riitä.”

Vaikka tunnelma on muuten kohtalainen, ongelmana on, että kentällä on auki vain yksi kahvila, josta saa ruokaa.

”Sinne on ihan törkeät jonot, voi joutua tunninkin odottamaan. Joitain kauppoja on, mutta niistä saa vain karkkia.”

Sjöholmin ottamista valokuvista näkee, että lentokentän läheisyydessä ollut maanantaina sankka sumu.

”Täällä on kyllä tuullutkin kovasti monena päivänä, mutta kun tulimme Madeiralle, matkaoppaamme kertoi, että Saharasta tulee tänne hiekkaa ja sumua. Hiekkaa on kertynyt autojen päällekin. Veikkaan, että se on enemmänkin syynä sille, ettei kentältä voi lentää”, Sjöholm sanoo.