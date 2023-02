Stoltenberg: Nato-maat ryhtyvät jakamaan avaruudesta kerättyä tietoa yhä systemaattisemmin

Ukrainan sodassa ammuksia kulutetaan nyt monin verroin enemmän kuin niitä tuotetaan, joten tuotantoa on Naton pääsihteerin mukaan lisättävä.

Bryssel

Yhdysvalloissa ja Kanadassa alas ammutut lentävät esineet kertovat tiedustelun lisääntymisestä, sanoo Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg. Julkisuudessa on puitu kolmea lentävää esinettä, jotka Pohjois-Amerikassa on lähiaikoina ammuttu alas.

Stoltenberg sanoi, että ilmatilaa on monitoroitava tarkemmin ja tietoa on jaettava enemmän. Nato-maiden on myös tarkoitus ryhtyä jakamaan valtioiden ja yksityisten tahojen avaruudesta keräämää tietoa Natolle yhä systemaattisemmin, mikä Stoltenbergin mukaan osin vastaa tähän tarpeeseen.

Stoltenberg puhui Naton päämajassa Brysselissä maanantaina ennen Naton puolustusministerien tiistain ja keskiviikon kokousta. Tarkkailijajäsenenä paikalla olevasta Suomesta kokouksessa on määrä olla paikalla puolustusministeri Mikko Savolan (kesk.).

Puolustusministerien kokouksen alla tiistaina järjestetään myös Ukrainan tukiryhmän koordinaatiokokous, joka tunnetaan myös Ramstein-formaattina.

Varsinaisessa kokouksessa puolestaan on määrä käsitellä Naton pelotetta ja puolustusta, keskustella Nato-maiden puolustusmenoille kaavaillun tavoitteen riittävyydestä nykytilanteessa sekä käydä läpi puolustusteollisuuden tilannetta ja varastojen riittävyyttä.

”Nopeus säästää henkiä”

Yhtenä päänsärkynä Natossa ovat juuri aseet ja ammukset, joiden tuotanto on Venäjän hyökkäyssodan seurauksena kysyntään nähden liian alavireistä.

”Tämän hetken luku Ukrainan ammusten kulutuksessa on monta kertaa korkeampi kuin nykyinen tuotantomäärämme”, Stoltenberg sanoi.

Tämä on yksi syy sille, miksi puolustusteollisuutta pitäisi saada tuottamaan aseita ja ammuksia yhä enemmän.

Tuotantoa pitäisi Stoltenbergin mukaan lisätä sekä vanhoilla tuotantolinjoilla että uudella tuotannolla. Tämä vaatii puolestaan sitoutumista tilauksiin, jotta puolustusteollisuudella on syy näin toimia.

Stoltenberg myös kiirehti avun saattamista perille Ukrainaan ajoissa. Kyse on hänen mukaansa siitä, ettei Venäjä ehdi käynnistää uusia hyökkäyksiä ja saada aloitetta sodasta.

”Nopeus säästää henkiä”, hän sanoi.

Stoltenberg katsoi, että myöskään Nato-maiden hävittäjien toimittaminen Ukrainaan ei tekisi Natosta sodan osapuolta, mutta totesi tällaisten toimitusten vaativan joka tapauksessa aikaa. Stoltenbergin mukaan apua tarvitaan kuitenkin nyt Ukrainaan nopeasti.

Stoltenberg totesi, että Venäjä pyrkii tällä hetkellä korvaamaan Ukrainassa laadun määrällä välittämättä kaatuneiden määrästä. Stoltenbergin mukaan Venäjän tavoite on yhä pystyä kontrolloimaan Ukrainaa, mutta Nato seisoo Ukrainan rinnalla niin kauan kuin tarvitaan.