Libanon on ilmoittanut olevansa valmis avaamaan reittejä avustusten kuljettamiseksi.

Syyrian presidentti Bašar al-Assad kiitteli sunnuntaina Arabiemiraatteja maan tarjoamasta avusta maanjäristysten jälkimainingeissa. Assad tapasi Damaskoksessa Arabiemiraattien ulkoministerin Abdullah bin Zayed al-Nahyanin ja sanoi Arabiemiraattien olleen yksi ensimmäisistä maista, jotka lähettivät Syyriaan avustuksia sekä etsintä- ja pelastusryhmiä.

Ulkoministeri vieraili Damaskoksessa edellisen kerran tammikuussa, jolloin hän myös tapasi Assadin. Vierailu oli merkki maiden lähenemisestä. Maiden välit kiristyivät Syyrian sodan vuoksi, ja Syyria muun muassa erotettiin Arabiliitosta. Vuonna 2018 Arabiemiraatit avasi uudelleen suurlähetystönsä Syyriassa, mikä tulkittiin merkiksi pyrkiä saamaan Syyria takaisin maiden yhteisöön.

Arabiemiraatit on luvannut kymmenien miljoonien eurojen edestä apua Syyriaan. Varakas maa on jo lähettänyt sekä Turkkiin että Syyriaan hätäapua, ruokaa, lääkintätarvikkeita ja pelastushenkilöstöä.

Avustuksia rekoittain

Myös Libanonin iranilaismielinen Hizbollah-järjestö on lähettänyt yli parikymmentä rekallista sekä ruokaa että lääkintäapua Syyrian Latakiaan, joka on presidentti Assadin hallussa oleva alue. Hizbollah on Assadin hallinnon keskeinen tukija, ja se on taistellut hallinnon joukkojen rinnalla huhtikuusta 2013. Hizbollahin mukanaolo sodassa on saanut tilanteen kääntymään Assadin eduksi monilla alueilla.

Hizbollahin terveysviranomaisten mukaan lisää avustuksia ollaan lähettämässä matkaan. Avustukset toimitetaan Punaiselle puolikuulle ja Syyrian viranomaisille. Avustusrekoissa on sekä Syyrian että Hizbollahin liput.

Libanon on pyrkinyt pysymään erossa Syyrian sodasta, mutta maa lähetti järistyksen jälkeen pitkästä aikaa korkea-arvoisen delegaation ja pelastusryhmän Damaskokseen. Delegaatio tapasi Assadin ja kertoi Libanonin olevan valmis avaamaan ilma- ja merireitit avun toimittamiseksi Syyriaan.

Avoin avaamiselle?

Syyriassa vieraillut Maailman terveysjärjestön WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoi sunnuntaina presidentti Assadin olevan avoin kapinallisalueiden rajanylityspaikkojen avaamiselle avustuskuljetuksia varten.

Kapinallisten hallussa olevilla alueilla Syyrian luoteisosissa tilanne on erityisen kurja maanjäristysten jäljiltä, sillä aluetta on riepotellut myös yli vuosikymmenen kestänyt sisällissota. Kapinallisalueet eivät voi ottaa vastaan avustuksia Syyrian hallinnon hallussa olevien alueiden kautta ilman hallinnon lupaa, ja ainoa rajanylityspaikka Turkista vahingoittui järistyksessä.

Avustuksia alkoi kulkea rajan yli torstaina, mutta uusia ylityspaikkoja on vaadittu avustusten tuonnin nopeuttamiseksi. Tedros myös kiitteli Syyrian hallinnon tuoretta päätöstä sallia YK:n avustusten kuljettaminen kapinallisalueille. Hänen mukaansa WHO kuitenkin odottelee vielä kapinallisten suostumusta ennen kuin kuljetukset pääsevät matkaan.