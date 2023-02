Turkissa yli sata ihmistä on määrätty kiinniotettaviksi rakennusten romahtamisen vuoksi

Arvostelijat epäilivät, että hallitus yrittäisi etsiä syntipukkeja suurelle kuolonuhrien lukumäärälle ja valtaville tuhoille.

Maanjäristysten runtelemassa Kaakkois-Turkissa on tähän mennessä määrätty kiinniotettavaksi yli sata ihmistä rakennusten romahtamisen vuoksi.

Asiasta kertoi Turkin varapresidentti Fuat Oktay valtiollisen Anadolu-uutistoimiston mukaan.

Oktay kertoi myös, että katastrofialueella kymmeneen Turkin maakuntaan on perustettu erityisiä tutkintatoimistoja, jotka keskittyvät ”maanjäristysrikoksiin”. Kaikkiaan epäiltyjä on tähän mennessä yli 130, joista yksi on pidätetty.

Tutkinnat aloitetaan Oktayn mukaan rakennuksista, jotka ovat kärsineet suuria vahinkoja tai joissa ihmisiä on kuollut tai loukkaantunut.

Lauantaina Turkissa otettiin kiinni 12 ihmistä rakennusten romahtamisten vuoksi Gaziantepin ja Sanliurfan maakunnissa. Pidätettyjen joukossa oli myös rakennusurakoitsijoita.

TV:ssä näytettiin urakoitsijan kiinniotto lentokentällä

Perjantaina muun muassa NTV-uutiskanava kertoi, että Antakyan kaupungissa romahtaneen uudehkon luksusrakennuksen urakoitsija Mehmet Yasar Coskun oli otettu kiinni Istanbulin lentokentällä hänen yrittäessään lähteä Turkista. Hänen kiinniottonsa näytettiin televisiossa turvakameroiden tallentamana.

Vaikka monet pitivät rakennuttajien rankaisemista tärkeänä, arvostelijat epäilivät myös, että vaaleihin valmistautuva hallitus yrittäisi myös etsiä syntipukkeja suurelle kuolonuhrien lukumäärälle ja valtaville tuhoille. Heidän mielestään huomiota tulisi kiinnittää myös viranomaisten laiminlyönteihin ja väärinkäyttöihin.

”On olemassa vastuuketju. Ei voida ottaa kiinni vain yksi henkilö vastuuketjusta ja vapauttaa loput vastuusta”, sanoi Turkin arkkitehtikamarin puheenjohtaja Eyüp Muhcu Evrensel-lehdessä perjantaina.

”Todellinen vastuu maanjäristyksen muuttumisesta katastrofiksi on hallituksella ja sen politiikalla”, hän syytti.

Kaakkois-Turkissa sekä Luoteis-Syyriassa on kuollut tähän mennessä jo yhteensä yli 28 000 ihmistä viime maanantaina alkaneissa maanjäristyksissä. YK on arvioinut, että järistysten lopullinen uhriluku saattaa nousta jopa yli 50 000:een.

Valtaosa, lähes 25 000 ihmistä, on kuollut Turkin kaupungeissa.

Rakennuksia voi vielä romahtaa jälkikäteen

Turkin viranomaisten mukaan järistyksissä tuhoutui tai vaurioitui vakavasti yli 12 000 rakennusta. Rakennuksia voi vielä romahtaa jälkijäristyksissä vielä pitkänkin ajan jälkeen, ilman että rakennuksessa näkyy vaurioita päällisin puolin.

Niin kävi esimerkiksi lokakuun 2011 maanjäristyksen jälkeen Itä-Turkin Vanissa, kun eräs hotelli Vanin keskustassa romahti kaksi viikkoa ensimmäisen järistyksen jälkeen, surmaten 44 ihmistä. Moni kuolleista oli pelastustyöntekijöitä sekä tuhoista raportoineita toimittajia.