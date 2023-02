Argentiinassa on annettu terveysvaroituksia ennätyskuumuuden vuoksi

Argentiinassa on meneillään pahin lämpöaalto yli kuuteen vuosikymmeneen.

Etelä-Amerikassa Argentiinassa maan sääpalvelu on antanut terveysvaroitukset yhdeksään eteläiseen ja maan keskiosien maakuntaan ennätyskuumuuden vuoksi. Argentiinassa on meneillään pahin lämpöaalto yli kuuteen vuosikymmeneen.

Nyt meneillään on jo kahdeksas lämpöaalto kuluvan eteläisen pallonpuoliskon kesän aikana, ja lämpötilat ovat nousseet lähelle 40:tä astetta. Maan sääpalvelun mukaan kymmenen viime vuoden aikana vastaavia lämpöaaltoja on ollut korkeintaan neljä tai viisi per kesä. Marras–tammikuu oli Argentiinassa kuumin sitten vuoden 1961 ja noin 1,7 astetta tavanomaista lämpimämpi.

Meteorologi Enzo Campetella kertoo uutistoimisto AFP:lle, että vaikka satunnaiset lämpöaallot ovat tavallisia, ilmastonmuutos on tehnyt niistä aiempaa pidempiaikaisia ja intensiivisempiä jokaisella mantereella, myös Argentiinan vuoristoisessa Patagoniassa.

Buenos Airesin asukkaat heräsivät lauantaina 36 asteen lämpötilaan. Elohopean ennustettiin kipuavan 38 asteeseen, mikä olisi kuumin helmikuun lämpötila pääkaupungissa yli 60 vuoteen.