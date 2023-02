Tamperelainen Pekka Tiainen järjestelee aputoimia Turkin järistysalueella ja kertoo pelastajien karusta todellisuudesta – Tärkeä aikaikkuna on jo umpeutunut

Tiainen kertoo, että pelastajien aika on käymässä vähiin. 96 tunnin eli neljän vuorokauden jälkeen todennäköisyys elossa olevien löytämiseen pienenee huomattavasti. Se raja on jo ylitetty.

Aamulehti

Sisäministeriön erityisasiantuntija Pekka Tiainen saapui keskiviikkoiltana Turkin järistysalueelle. Tiainen koordinoi ja vastaa eurooppalaisesta avunannosta paikan päällä. Hän on paljasjalkainen tamperelainen, joka on aikoinaan työskennellyt 30 vuotta palopelastajana Tampereen paloasemalla.

"Olemme nyt täällä Kahramanmaraşissa, joka oli toinen järistyksen keskuksista. Paikalla on jo lähes 2 000 raunioraivaukseen erikoistunutta eurooppalaista pelastajaa, sata pelastuskoiraa ja seitsemän lääkintätiimiä. Kokonaisuudessaan täällä on yli 8 000 kansainvälistä pelastajaa, eli kyseessä on valtavan iso operaatio”, Tiainen kertoo puhelinhaastattelussa.

Entinen tamperelainen palopelastaja Pekka Tiainen koordinoi EU:n apua Turkin järistysalueella.

Lisää pelastajia tulee koko ajan eri puolilta Eurooppaa. Suomella ei ole omaa rauniopelastustiimiä, koska maassamme ei ole maanjäristyksiä. Tiaisen tiimissä on kuitenkin vahva suomalaisedustus. ”Meitä on 13 hengen koordinaatiotiimi. Yhdessä tukihenkilöiden kanssa ryhmäämme kuuluu 25 henkeä, joista seitsemän on suomalaisia. Myöskin Brysselistä tullut yhteysupseerimme on suomalainen.”

Aika käy vähiin

Pelastajien aika on käymässä vähiin. ”Karu todellisuus on, että rauniopelastustilanteissa toimitaan 96 tunnin eli neljän vuorokauden aikaikkunassa. Sen jälkeen todennäköisyys elossa olevien löytämiseen pienenee huomattavasti. Nyt ollaan jo menty sen yli.”

Mahdollisuudet löytää hengissä olevia ihmisiä pienenevät koko ajan, mutta Tiaisen mukaan pelastustöitä jatketaan täysillä niin kauan kuin Turkin hallitus julistaa pelastustyövaiheen olevan ohi. ”Sen jälkeen alkaa aikaisen jälleenrakentamisen vaihe. Edessä on valtava humanitäärinen operaatio. Tarvitaan hätämajoitusta, asuntoja, lämmittimiä, huopia ynnä muuta, mitä Turkin hallitus pyytää. Myös lääkinnällinen puoli tulee jatkumaan vielä pitkään.”

Vaikeat olosuhteet

Tiainen kertoo, että järistysalueen pinta-ala on satoja kilometrejä. ”Teemme nyt kovasti työtä sen eteen, että saamme avustusjoukot oikeisiin paikkoihin. Paikalliset viranomaiset johtavat pelastustöitä, ja me yritämme tukea heitä parhaalla mahdollisella tavalla.”

Kohteessa on talviolosuhteet ja pakkasta. ”Nyt päivällä on vain 1–2 astetta pakkasta, mutta yöllä oli 7–8 astetta. Sääolosuhteet ovat erittäin ikävät onnettomuuden uhrien kannalta.”

Maanjäristys oli paikallisille valtava tragedia, jonka vaikutukset näkyvät vielä pitkään. ”Turkissa on suruaika, ja liput ovat puolitangossa. Näillä ihmisillä on monta asiaa vielä kohdattavana. Pitää löytää katto pään päälle ja tarpeellisia tavaroita. Nekin rakennukset, jotka eivät ole romahtaneet, ovat vaurioituneet. Niihin ei voi mennä sisälle, ennen kuin on tarkistettu, että ne ovat turvallisia. Myös jälkijäristyksiä tulee edelleen koko ajan.”

Paikalle on Tiaisen mukaan perustettu useita hätämajoitusleirejä. ”Moni paikallinen on lähtenyt maaseudulle sukulaistensa luokse. Ne, joilla on loma-asuntoja, ovat menneet sinne, mikä helpottaa tilannetta.”

Tiainen on itse varautunut olemaan paikan päällä kolme viikkoa.