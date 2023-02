Suomen suurlähettiläs Ari Mäki kertoo Turkin tilanteesta Aamulehdelle – pelkää uhriluvun nousevan jopa 50 000:een

Järistysalueelta on evakuoitu ihmisiä Turkin rannikon matkailukeskuksiin, Antalyan ja Mersinin kaupunkien hotelleihin ja lomakyliin. Matkailukausi on kuitenkin pian alkamassa, joten he eivät voi jäädä sinne pitkään.

Turkin ja Syyrian tuhoisa maanjäristys on vaatinut jo yli 21 000 kuolonuhria. Romahtaneiden talojen sisältä on edelleen pelastettu ihmisiä hengissä, vaikka maanantaisista järistyksistä on kulunut jo neljä vuorokautta. ”Uhriluku tulee varmaan vielä nousemaan jopa 50 000:een, koska järistysalueella on edelleen paljon taloja, joita ei ole pystytty avaamaan”, kertoo Suomen suurlähettiläs Ari Mäki puhelimitse Ankarasta perjantaiaamuna.

Menehtyneiden tai loukkaantuneiden joukossa ei virallisen tiedon mukaan ole suomalaisia. ”Twitterissä on esitetty epäily yhden suomalaisen kuolemasta, mutta siitä emme ole saaneet mitään virallista vahvistusta”, Mäki sanoo.

Ulkoministeriölle tehtyjen matkustusilmoitusten perusteella Turkin maanjäristysalueella on kerrottu olevan ainakin yksi suomalainen perhe. ”Nämä suomalaiset ovat turvassa. Paikalle on nyt saapunut myös suomalaisia toimittajia ja avustustyöntekijöitä eri järjestöjen kautta, mutta emme tiedä, ovatko he kaikki jättäneet matkustusilmoituksen.”

Mäki kertoo, että ihmiset etsivät yhä kadonneita omaisiaan ja heitä löytyy hautautuneena rakennusten alta. ”Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan viikko alkaa olla maksimiaika hengissä selviytymiselle, mutta jo päivän, kahden jälkeen tilanne muuttuu kriittiseksi. Toki ihmetarinoita kerrotaan, joissa lapsia ja aikuisia löytyy melkein vahingoittumattomina. Selviytyminen riippuu niistä oloista, joissa ihmiset ovat loukussa.”

Vapaaehtoisjärjestön jäseniä rakennuksen raunioilla Salqinissa lähellä Turkin rajaa.

Presidenttiä arvostellaan

Sosiaalisessa mediassa on arvosteltu Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin hallintoa avun järjestämisestä katastrofialueille liian hitaasti. ”Presidentti on itsekin myöntänyt, että pelastustyöt paikoitellen alkoivat liian myöhään, päivän kahden viiveellä. Varsinkin Antakyan kaupunkiin oli vaikea päästä, koska tiet olivat murskana.” Joillakin alueilla pelastustöihin on päästy vasta nyt. ”Maaseudun kylien tilanteesta ja ihmisten kohtalosta ei vielä ole mitään käsitystä, uutiset keskittyvät isojen kaupunkien tilanteeseen.”

Huhujen mukaan apua myös kohdennettaisiin eri tavoin opposition ja hallituksen kannattajien alueille. ”Sosiaalisessa mediassa käytävässä keskustelussa olen nähnyt tästä viitteitä, mutta hallitus ei tietenkään tätä kuittaa. Liikkeellä on paljon erilaista tietoa, jonka todentaminen on vaikeaa. Täytyy seurata useita eri kanavia ja vertailla eri lähteistä tulevaa tietoa”, Mäki sanoo.

Evakuoitu matkailukeskuksiin

Järistysalueen läheisyyteen on tehty telttakyliä, joihin kotinsa järistyksessä menettäneitä on majoitettu. Ihmisiä on evakuoitu myös rannikon matkailukeskuksiin Antalyan ja Mersinin kaupunkien hotelleihin ja lomakyliin. ”Siellä on käytössä noin 90 000 sänkypaikkaa, mutta matkailusesonki on alkamassa jo muutamien viikkojen päästä, joten pitkään he eivät voi olla siellä. Muuten jäävät matkailutulot saamatta.”

Koulujen kevätlukukauden piti Turkissa alkaa kahden viikon tauon jälkeen viime maanantaina, mutta järistysalueella koulut ovat tuhoutuneet ja opiskelija-asuntolat ovat täynnä turvaan siirrettyjä ihmisiä. ”En tiedä, miten he pystyvät koulunkäyntiä siellä jatkamaan. Koko maassa koulut on nyt pistetty kahdeksi viikoksi kiinni, mikä liittyy varmaan runsaaseen lumentuloon. Täällä sataa nytkin lunta.”

Turkin puolella järistysalueen kymmenessä maakunnassa asuu noin 13 miljoonaa asukasta. Loukkaantuneita on Turkin puolella yli 60 000. Tilapäismajoitusta tarvitsevia on Mäen arvion mukaan ainakin satatuhatta. ”Vaikka rakennukset olisivat jääneet pystyyn, ne eivät välttämättä ole asuinkelpoisia. Niiden kunto pitää ensin tarkistaa.”

Rakentamisessa ehkä fuskattu

Vuonna 1999 Kocaelin maakunnassa lähellä Istanbulia sattuneen Izmitin maanjäristyksen jälkeen rakentamisen standardeja on Turkissa kiristetty. Uusien rakennusten pitäisi entistä paremmin kestää maanjäristyksiä. ”Silti joitain uusia valtionkin rakennuttamia kouluja ja sairaaloita on nyt romahtanut, vaikka vanhat pysyivät pystyssä. Nyt oli toki peräkkäin kaksi voimakasta maanjäristystä, mutta ehkä rakennuttajat ovat myös vähän fuskanneet tai oikaisseet”, Mäki pohtii. Izmitin järistyksessä kuoli 17 000 ihmistä ja lähes puoli miljoonaa loukkaantui.

Turkin talouskasvuun tuhoisa maanjäristys tekee arvioiden mukaan ainakin kahden prosentin loven. Vaalitaistoa käyvä presidentti Erdogan on luvannut rakentaa uudet talot kaikille kotinsa menettäneille, mutta jälleenrakennus tulee olemaan mittava projekti. ”On myös kysytty, kuka ne talot sitten omistaa.”

Mäen mukaan presidentti on myös luvannut kaikille järistyksen uhreille 10 000 liiraa käteen, mikä on turkkilaisen minimipalkan verran.