Chilen maastopaloissa tuhoutunut Luxemburgin pinta-alan verran maastoa

Viikonloppuna laskenut lämpötila on lähtenyt uudelleen nousuun.

Etelä-Amerikan Chilessä riehuvissa maastopaloissa on kuollut ainakin 26 ihmistä ja yli 2 100 on loukkaantunut.

Lisäksi paloissa on tuhoutunut maastoa yli 280 000 hehtaaria, mikä on suurempi alue kuin Luxemburgin valtio. Paloissa on tuhoutunut ainakin 1 150 kotia.

Maastopalojen pelätään alkavan levitä uudelleen, sillä Chilessä lämpötila on lähtenyt nousuun. Viikonlopun lyhyen viileämmän jakson jälkeen lämpötila on noussut 37 asteeseen, ja ennusteiden mukaan lämpötilan odotetaan pysyvän viikon loppuun asti korkeana.

Viranomaiset pelkäävät palojen leviävän myös pääkaupunki Santiagon metropolialueelle.

Tulipaloja on sammuttamassa noin 5 600 pelastajaa, joista suurin osa on vapaaehtoisia. Viranomaisten mukaan sammuttajat keskittyvät ensisijaisesti noin 80 palon sammuttamiseen, kun yhteensä paloja on yli 300.

Paloista aiheutuva savupilvi on peittänyt suuren osan Chileä, ja viranomaiset ovat varoittaneet savupilven terveyshaitoista.

15 ihmistä on pidätetty epäiltynä joidenkin tulipalojen sytyttämisestä.

Tulipalot saivat alkunsa viime viikon helleaallosta. Lämpötilat ovat nousseet jopa 40 asteeseen.