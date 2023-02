Humanitaarisen avun tarve Luoteis-Syyriassa oli entuudestaan valtava, lääkärijärjestö kertoo – maanjäristyksen pelätään tuhonneen jo valmiiksi huonoissa kantimissa ollutta infrastruktuuria

Syyrian luoteisosaan on aiemmin saatu kuljetettua apua yhden rajanylityspaikan kautta, joka sekin sijaitsee järistysalueella.

Helsinki

Humanitaarisen avun tarve Luoteis-Syyriassa oli jo ennen maanantain maanjäristystä valtava, kertoo Lääkärit ilman rajoja -järjestön Suomen toiminnanjohtaja Linda Konate. Tähän on vaikuttanut ennen kaikkea vuosia kestänyt sota sekä maan sisäisten pakolaisten määrä.

”Humanitaarisen avun tarve oli jo entuudestaan suuri ja toimintaympäristö haastava”, Konate kuvaa STT:lle.

Hänen mukaansa Luoteis-Syyriaan on saatu humanitaarista apua vain yhden Turkin ja Syyrian rajalla sijaitsevan rajanylityspaikan kautta. Lupaa kuljettaa apua rajanylityspaikan kautta jatkettiin tammikuussa YK:n turvallisuusneuvoston päätöksellä kuudeksi kuukaudeksi.

”Nyt on huoli järistyksen vaikutuksista myös tähän. Rajanylityspaikka sijaitsee sillä alueella, johon järistys on vaikuttanut. Eli onko siellä tiet kunnossa, päästäänkö siellä liikkumaan”, Konate sanoo.

Eloonjääneitä etsitään maanjäristyksessä tuhoutuneiden rakennusten raunioista Al Atāribissa Syyriassa.

Sairaaloiden vaurioita arvioidaan

Lääkärit ilman rajoja -järjestöllä on Konaten mukaan useita sairaaloita Luoteis-Syyriassa ja näihin sairaaloihin on jo järistyksen jälkeen tuotu sekä loukkaantuneita että kuolleita. Hänen tietojensa mukaan järjestön kaikki sairaalat ovat toimintakunnossa, mutta huolta herättää muiden sairaaloiden mahdolliset vauriot.

”On kriittistä, että sairaalat ovat toimintakunnossa, kun loukkaantuneita on paljon. Mutta jos sairaalat ovat vaurioituneet, niin niissä on vaarallista tehdä työtä. Tilannetta arvioidaan.”

Vesi-infrastruktuuriin mahdolliset vauriot voivat puolestaan aiheuttaa suuria ongelmia myös pidemmällä aikavälillä. Syyriassa levisi viime vuonna kolera, ja tuolloin kävi selväksi, että maan vesi-infrastruktuuri oli entuudestaan riittämätön. Sama oli tilanne myös maan sairaanhoidon kapasiteetin suhteen.

Järistyksen niin ikään runtelemassa Turkissa tilanne on tässä mielessä parempi.

”Turkki on valtio, jossa on kapasiteettia, mutta vaikutus on niin laaja, että he ovat silti pyytäneet kansainvälistä apua. Valtion kapasiteetti ja peruspalveluiden taso vaikuttaa siihen, paljonko ihmisiä pystytään auttamaan. Ja Syyrian puolella tämä tilanne on aivan erilainen.”

Infrastruktuurin lisäksi mahdollisuuksiin auttaa ihmisiä Syyriassa vaikuttaa maan poliittinen tilanne. Järistysalue sijaitsee Konaten mukaan alueella, joka osittain ei ole maan hallituksen hallinnassa. Tämä vaikeuttaa avun tarjoamista ja sen koordinointia.