Suomen suurlähettiläs: Maanjäristysalueella ainakin yksi suomalainen perhe – Tältä tilanne näyttää nyt paikan päällä

Turkin maanjäristysalueella asuu jopa 13 miljoonaa ihmistä. Suurlähettiläs Ari Mäen mukaan kaikkialle alueella ei ole vielä päästy.

Maanjäristyksessä tuhoutunut rakennus Kahramanmarasin kaupungissa. Kaupunki tunnettiin vuoteen 1973 nimellä Maras. Kaupungissa on tekstiili- ja ruokateollisuutta.

Aamulehti

”Tuhojen laajuus alkaa näyttää yhä pahemmalta, edelleen maanjäristysalueella on paljon alueita, joihin ei ole päästy”, sanoo Suomen Turkin suurlähettiläs Ari Mäki puhelimessa Ankarasta.

Tiet ovat poikki ja sillat tuhoutuneet. Alueella on talvi, mikä vaikeuttaa selviytymistä ja pelastustöitä. Uhriluku kasvaa koko ajan raivaustöiden edetessä. WHO arvioi, että kuolleita voi olla jopa 20 000.

Lue lisää: Maanjäristyksen vahvistettujen kuolonuhrien määrä Turkissa ja Syyriassa on nyt yli 5 000

Malatyassa on tiistaina päivällä muutama pakkasaste. Vuoristoseudulla on viileämpää ja lunta voi olla enemmän kuin muualla. Mäen mukaan Ankarassa on lunta noin kymmenen senttiä.

Matkustusilmoituksia 303

Suomalaisia ei tiedetä olevan uhrien joukossa. Mäki sanoo, että ei varmasti tiedetä, kuinka paljon suomalaisia alueella on. Matkustusilmoitusten perusteella heillä on tieto yhdestä perheestä ja yhdestä avustustyöntekijästä.

”Matkustusilmoituksia tehdään liian vähän.” Matkustusilmoituksia koko Turkkiin on tehty 303, mutta Mäki arvioin sen olevan alakanttiin. Todennäköisesti suurin osa Turkissa olevista suomalaisista on Antalyan tai Alanyan seuduilla.

Yhtenäisyys lisääntyy

Maanjäristys vaikuttaa koko maassa, sillä Turkissa televisiokanavat näyttävät jatkuvasti kuvaa tuhoalueelta – jopa urheilukanava. Mäki sanoo myös, että maanjäristys on lisännyt kansallista yhtenäisyyttä ja solidaarisuutta tuhoalueella asuvia kohtaan. ”Turkkilaiset auttavat toisiaan.”

Hätä järistysalueella olevista omaisista on suuri. Se näkyy muun muassa Twitterissä. Mäki sanoo nähneensä viestejä, joissa pyydetään apua tiettyyn osoitteeseen, mukana saattaa olla kuva osittain raunioihin jääneestä ihmisestä.

Konkreettisia vaikutuksia muualla maassa alkaa näkyä. Osaa loukkaantuneista ollaan siirtämässä Istanbuliin ja Ankaraan. Mäki arvioi määrän olevan tässä vaiheessa noin 16 000. Lisäksi evakuoinnit ovat käynnistymässä.

Miljoonia asukkaita

Kaakkois-Turkissa lähellä Syyrian rajaa olevalla maanjäristysalueella asuu noin 13 miljoonaa ihmistä. Alueella on useita isoja kaupunkeja, kuten noin 500 000 asukkaan Kahramanmaras ja noin 400 000 asukkaan Malatya. Kahramanmaras on teollisuuskaupunki, jossa on muun muassa tekstiili- ja ruokateollisuutta.

Turkissa ja Syyriassa oli varhain maanantaina 7,8 magnitudin maanjäristys, sen jälkeen on ollut jälkijäristyksiä, joista tiistaina iltapäivällä sattuneen voimakkuus oli 7,5 magnitudia.

Maanjäristys tuntui Ankarassa asti. Suurlähettiläs Ari Mäki kertoo heränneensä maanantaina kello 4.20, kun rullaverhot alkoivat hakata ikkunapieliin. Hän tiesi heti, että kyseessä oli maanjäristys. 7,5 magnitudin jälkijäristyskin tuntui myös Ankarassa asti. Ankaran ja Kahramanmaraksen välimatka on lähes 600 kilometriä.

Turkin pääkaupungissa Ankarassa evakuoitiin muutama heikkokuntoinen rakennus maanjäristyksen vuoksi.