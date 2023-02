Yhdysvaltain uudessa aseapupaketissa on muun muassa ilmapuolustus­järjestelmiä, ammuksia sekä täsmäohjautuvia raketteja. Paketin arvo on reilu kaksi miljardia dollaria.

Ukraina saa Yhdysvalloilta GLSDB-aseita, joiden kantama on noin 150 kilometriä.

Yhdysvallat kertoi perjantaina uudesta, reilun kahden miljardin dollarin aseapu­paketista Ukrainalle. Paketissa on muun muassa ilmapuolustus­järjestelmiä, ammuksia sekä täsmä­ohjautuvia raketteja.

Lisäksi Ukraina saa viimein pitkään pyytämiään pidemmän kantaman ohjuksia. Ase­apu­pakettiin kuuluu niin sanottuja GLSDB-ohjuksia (ground-launched small-diameter bombs). Niiden kantama on noin 150 kilometriä, mikä on kaksinverroin Ukrainan nykyiseen arsenaaliin nähden. Pidemmän kantaman ansiosta Ukraina yltää kauemmas venäläis­joukkojen selustaan.

Kyse on ohjattavista tykistöammuksista eli käytännössä ohjuksista. Ukraina on tähän mennessä käyttänyt menestyksekkäästi Himars-raketteja, joiden kantama jää kuitenkin noin 80 kilometriin. Himarsilla voi laukaista myös pidemmälle ulottuvia ohjuksia, mutta niitä ei ole Ukrainalle suostuttu antamaan.

150 kilometrin kantamalla Ukraina yltää nyt esimerkiksi takaisin­vallatusta Hersonista syvälle Venäjän hallussa olevalle Krimin niemimaalle. Samalla kantama mahdollistaa Krimin huoltoyhteyksien pommittamisen.

”Tämä antaa ukrainalaisille pidemmän kantaman kyvykkyyden, mahdollistaa maansa puolustamisen ja heidän suvereenin alueen takaisinvaltauksen”, Yhdysvaltain puolustusministeriön edustaja Pat Ryder totesi uutistoimisto Reutersin mukaan.

GLSDB on Boeingin ja Saabin yhteistuotos. Saabin mukaan aseen osumatarkkuus on yksi metri. "GLSDB on niin tarkka, että sillä voi osua autonrenkaaseen", Saab kertoo aseestaan.

Yhdysvaltojen ulkoministeriön mukaan yhdysvaltalaiset ovat antaneet Ukrainalle Venäjän hyökkäyksen alkamisesta tammikuun loppuun mennessä aseapua reilun 27 miljardin dollarin eli yli 25 miljardin euron arvosta.

”Ei pitäisi asettaa mitään rajoituksia”

Tšekin presidentinvaalit lauantaina voittanut, eläkkeellä oleva Naton kenraali Petr Pavel toivoo, että Ukrainalle annettaisiin kaikki mahdolliset aseet venäläisten ajamiseksi maasta ydinaseita lukuun ottamatta.

"Meidän ei pitäisi asettaa mitään rajoituksia aseistukselle. Poikkeuksen tekevät ydinaseet sekä Naton suora osallistuminen konfliktiin", Pavel vastasi kysymykseen länsihävittäjien lähettämisestä Ukrainaan uutistoimisto Bloombergin haastattelussa.

Saksa puolestaan myönsi perjantaina vientiluvat saksalaisille Leopard 1 -taistelupanssarivaunuille. Aiemmin Saksa lupasi toimittaa ukrainalle kehittyneempiä Leopard 2A6 -panssarivaunuja.

Vientiluvasta kertoneen Saksan hallituksen edustaja ei kuitenkaan sanonut, kuinka monesta Leopard 1 -panssarivaunusta olisi kyse. Asiasta kertoi saksalaislehti Süddeutsche Zeitung.

SZ:n mukaan Rheinmetall and the Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft -yhtiö on kunnostamassa kymmeniä Leopard 1 -panssarivaunuja lähetettäväksi Ukrainaan.

Vastaus Ukrainan kiireelliseen pyyntöön

Ranska ja Italia sopivat toimittavansa Ukrainalle omia siirreltäviä ohjusjärjestelmiään, kertoi Ranskan puolustusministeriö perjantaina.

Ranskan ja Italian yhdessä kehittämät MAMBA-järjestelmät sisältävät ajoneuvoon asennetun keskipitkän kantaman ohjuspatterin, joka on suunniteltu suojaamaan vihollisen ilmasta tulevilta hyökkäyksiltä eli Venäjän lennokeilta, ohjuksilta ja lentokoneilta.

Ministeriön tiedotteen mukaan päätös oli vastaus Ukrainan puolustusministerin Oleksi Reznikovin kiireelliseen avunpyyntöön Ranskan ja Italian ulkoministereille Ukrainan siviiliväestön ja infrastruktuurin suojelemiseksi Venäjän ilmahyökkäyksiltä.

Ranska ei kuitenkaan ole vielä luvannut lähettää Ukrainaan Leclerc-taistelupanssarivaunujaan.