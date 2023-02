Näitä kaikkia lahjoituksia kaivataan nyt Ukrainaan: tulehduskipulääkkeitä, villasukkia ja maastokenkiä – Kaikki tavara ei kuitenkaan ole tervetullutta

Logistiikkakeskuksen toimintaa johtava Sergey Shevchenko toivoo ihmisiltä lahjoituksissa harkintaa. Hän kertoo, että yli 30 prosenttia yhdistykselle lahjoitetuista vaatteista on käyttökelvottomia.

Tällä hetkellä Ukrainaan kaivataan lahjoituksena erityisesti lääkkeitä ja ensiaputarvikkeita. Tarvetta on myös esimerkiksi villasukille ja AA-paristoille.

Aamulehti

Tällä hetkellä Ukrainaan kaivataan lahjoituksena erityisesti lääkkeitä ja ensiaputarvikkeita, kertoo Logistiikkakeskuksen toimintaa johtava Sergey Shevchenko. Tarvittavia lääkkeitä ovat esimerkiksi tulehduskipu- ja allergialääkkeet, joditabletit ja insuliinivalmisteet.

”Tarvetta on myös esimerkiksi pyörätuoleille ja rollaattoreille, ambulanssiin tarkoitetuille sängyille, moottorisahoille, mekaanikon hanskoille sekä villasukille”, Shevchenko listaa.

Yhdistys käyttää Auta Ukrainaa -lahjoituspalvelua, jonka nettisivuilla on iso lista tarvikkeista, joista Ukrainassa on tällä hetkellä pulaa. Listalla on muun muassa lääkkeitä, ensiaputarvikkeita, sähkö- ja työkaluja, hygieniatuotteita, suojausvälineitä, sekä elektroniikkatuotteita.

Suojausvälineistä sivustolla mainitaan esimerkiksi maastohousut, vaelluskengät, luotiliivit, mekaanikon hanskat ja maastokengät, sähkö- ja työkaluista puolestaan AA-paristopaketit, taskulamput, jatkojohdot ja akkuporakoneet latureineen.

Sivustolle on listattu myös naisten ja miesten uudet alusvaatteet, mutta Shevchenko kertoo, että tärkeyslistalla ensimmäisenä ovat lääkkeet. Hän toivoo, että ihmiset käyttäisivät lahjoituksissaan harkintaa.

”Olemme kiitollisia kaikille suomalaisille avusta, mutta olisi hyvä ymmärtää, että esimerkiksi vanhentunut ruoka ei kelpaa lahjoitettavaksi. Myös yli 30 prosenttia meille lahjoitetuista vaatteista on jätettä. Toivomme, että meitä ei käytettäisi kaatopaikkana”, Shevchenko sanoo.

Toimivuus tarkistetaan

Viime aikoina on uutisoitu siitä, kuinka suomalaiset ovat lähettäneet Ukrainaan normaalien lapasten lisäksi myös ampujan liipaisinlapasia. Näihin lapasiin kudotaan peukalon lisäksi paikka erikseen myös etusormelle. Ohjeita lapasten tekoon on listattu useilla eri sivustoilla.

Shevchenko sanoo, että kaikenlaiset lapaset löytävät kyllä käyttäjänsä Ukrainassa, eikä lahjoitettavien lapasien mallilla ole sinänsä merkitystä.

Itse lahjoitusprosessi on Shevchenkon mukaan yksinkertainen. Ensin sivustolta valitaan lahjoituspaikka ja tuotteet, minkä jälkeen lahjoitus rekisteröidään. Tämän jälkeen paketit merkitään ohjeiden mukaan ja viedään luovutuspaikkaan, josta ne toimitetaan Logistiikkakeskukseen. Tampereella luovutuspaikkoja ovat useat Matkahuollon ja Postin pisteet, kuten Linnainmaan Prisman Posti.

Kun tavarat saapuvat Logistiikkakeskukseen, ne lajitellaan. Tavaroiden, esimerkiksi puhelimien, toimivuus myös tarkistetaan.

Logistiikkakeskuksesta kiireelliset tavarat toimitetaan usein suoraan Ukrainaan. Nykyään tavaran saaminen suoraan Ukrainaan on kuitenkin haastavaa, Shevchenko sanoo. Hän kertookin, että lähetykset voidaan toimittaa ensin esimerkiksi Puolaan, josta vapaaehtoiset voivat hakea ne Ukrainaan.