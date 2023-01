Moskeija sijaitsi poliisin päämajan alueella.

Pakistanissa ainakin 17 ihmistä on kuollut ja yli 80 loukkaantunut moskeijassa sattuneessa räjähdyksessä Peshawarissa maan luoteisosassa lähellä Afganistanin rajaa, kertovat sairaalalähteet.

Moskeija sijaitsi poliisin päämajan alueella. Sen katto ja osa seinistä on romahtanut räjähdyksen voimasta. Peshawarin suurin sairaala on hälytystilassa, ja sinne on tuotu kymmenittäin potilaita.

Iltapäivärukousten aikaan tapahtuneen räjähdyksen syy ei heti ollut selvillä.