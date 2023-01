”Tämä on tällaista ’Hajota ja hallitse’ -meininkiä”, kuvaa Ulkopoliittisen instituutin Turkin politiikkaan erikoistunut tutkija Toni Alaranta Erdoğanin viestintää.

Ulkopoliittisen instituutin Turkin politiikkaan erikoistuneen tutkijan Toni Alarannan mukaan vielä ei kannata tehdä hätäisiä päätelmiä siitä, että Turkki olisi ratifioimassa Suomen Nato-jäsenyyden ilman Ruotsia.

Asia nousi uutisiin sunnuntaina illalla, kun Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan väläytti vihreää valoa Suomen Nato-jäsenyydelle televisioidussa tapahtumassa.

”Voimme antaa erilaisen viestin Suomesta jos on tarpeen. Ruotsi tulee järkyttymään, kun viestimme eri lailla Suomesta. Mutta Suomen ei tule tehdä samaa virhettä”, Erdoğan sanoi uutistoimisto Anadolun mukaan televisiossa sunnuntaina lähetetyssä ohjelmassa.

Alarannan mukaan Erdoğanin viestiin sisältyy peitelty uhkaus Suomelle; jos Suomessa esiintyy jotain Ruotsin tilanteen kaltaista, ei Suomenkaan jäsenyyttä olla ratifioimassa.

Alaranta pitää Erdoğanin viestintää ikään kuin pelinä.

Alaranta katsoo, että Turkilta tarvittaisiin virallinen lausunto siitä, että Suomi on täyttänyt Madridissa sovitut kohdat, ennen kuin voidaan tosissaan puhua siitä, että ratifiointi olisi tapahtumassa.

Turkki, Suomi ja Ruotsi allekirjoittivat kesällä Madridissa ”yhteisymmärrysasiakirjan”, jossa Suomi ja Ruotsi antoivat muun muassa ”täyden tukensa” Turkille liittyen sen turvallisuushuoliin.

Samassa asiakirjassa käsiteltiin myös muun muassa Turkin luovutuspyyntöjä.

Alarannan mukaan keskeinen kysymys on se, myöntääkö Erdoğan nyt, että Suomi olisi täyttänyt kaiken Madridissa vaaditun.

”Asiasta pitäisi olla virallinen lausunto. Ennen sitä on mahdotonta varmuudella sanoa, olisiko Erdoğan oikeasti valmis ratifioimaan Suomen Nato-jäsenyyden.”

Kulunut viikko on ollut oikeaa Nato-myllerrystä ja keskusteluun on noussut se, olisiko Suomen mahdollista tulla hyväksytyksi Naton jäseneksi ilman Ruotsia. Suomen, Ruotsin ja Naton linjana on ollut, että Suomi ja Ruotsi liittyvät sotilasliittoon samanaikaisesti.

”Olen lukenut tilannetta niin, ettei toistaiseksi olla siinä pisteessä, että Suomi liittyisi Natoon ilman Ruotsia. Mikäli Ruotsin ja Turkin välit pysyisivät tulehtuneena pitkällä aikavälillä, voisi tilanne olla toinen”, Alaranta sanoo.