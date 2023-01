Uutistoimisto AP:n mukaan videolla näkyy muun muassa, miten poliisit pitävät Tyre Nicholsia maassa ja lyövät häntä toistuvasti.

Memphisin paikallinen poliisi Tennesseessä on julkaissut videon mustan autoilijan väkivaltaisesta kiinniotosta viiden mustan poliisin toimesta. 29-vuotias Tyre Nichols kuoli 10. tammikuuta sen jälkeen, kun hänet oli 7. tammikuuta pysäytetty poliisin mukaan holtittoman ajamisen vuoksi. Viittä poliisia vastaan on nostettu syytteet taposta.

Videon julkaisemisen jälkeen Yhdysvalloissa on osoitettu mieltä ympäri maata.

Memphisissä poliisiväkivaltaa vastustavat mielenosoittajat sulkivat lähellä keskustaa sijaitsevan sillan perjantai-iltana paikallista aikaa. Noin 200 mielenosoittajaa marssi läheisestä puistosta sillalle noin iltaseitsemältä paikallista aikaa sulkien kaikki sillan kaistat, kertoo yhdysvaltalaismedia CNN.

Mielenosoittajat alkoivat kuitenkin hajaantua hetkeä myöhemmin. Paikallisen poliisin mukaan ketään ei pidätetty mielenosoituksessa, kertoo CNN.

Mielenosoituksia nähtiin Memphisin lisäksi myös muissa suurissa Yhdysvaltojen kaupungeissa, kuten New Yorkissa, Atlantassa ja Portlandissa, kertoo The New York Times. New Yorkissa otettiin kiinni ainakin kolme mielenosoittajaa, kertoo CNN.

Memphisissä mielenosoittajat tukkivat valtateitä ja katuja.

Poliisi on sanonut, että Nichols pysäytettiin tammikuun 7. päivänä holtittoman ajamisen vuoksi. Mies ei ollut pysähtynyt stop-merkin kohdalle.

Perheen asianajajat ovat sanoneet lausunnossaan, että takaa-ajon jälkeen poliisit pahoinpitelivät Nicholsin tunnistamattomaan kuntoon. Hänet kuljetettiin poliisin mukaan sairaalaan kriittisessä tilassa. Hän kuoli saamiinsa vammoihin sairaalassa 10. tammikuuta.

Memphisin kaupunki julkisti tapahtumia kuvaavan videon kahdelta yöllä Suomen aikaa.

Videolla näkyy, miten poliisit pitävät Nicholsia maassa ja lyövät häntä toistuvasti. Nichols huutaa äitiään useita kertoja, mutta poliisit jatkavat hänen pahoinpitelyään.

Videolla näkyy, miten poliisit lyövät Nicholsia suoraan kasvoihin ja potkivat häntä. Kun Nichols nousee ylös, yksi poliiseista lyö häntä nyrkillä useita kertoja samalla, kun toinen poliisi pitelee hänen käsiään selän takana.

Tapahtuvat vaikuttivat saavan alkunsa jo siinä vaiheessa, kun poliisin pysäyttämä Nichols istui vielä autossaan. Kiinnioton aikana häntä suihkutettiin pippurisumutteella, ja poliisit yrittivät käyttää etälamautinta ja jahtasivat häntä juosten.

Presidentti Joe Biden sanoi olevansa raivoissaan nähtyään videon.

”Kuten monet muutkin, olin raivoissani ja syvästi tuskissani nähdessäni hirvittävän videon pahoinpitelystä, joka johti Tyre Nicholsin kuolemaan”, Biden sanoi Reutersin mukaan tiedotteessa.

Mielenosoittajia New Yorkissa.

Memphisin poliisipäällikkö Cerelyn Davis sanoi aiemmin odottavansa, että kuvamateriaali tulee aiheuttamaan raivoa. Hän kuitenkin vetosi kansalaisiin, jotta nämä pysyisivät rauhallisina.

”Odotan kansalaisten käyttävän ensimmäisen lisäyksen mukaista oikeuttaan protestoida ja vaatia toimia ja tuloksia, mutta meidän on varmistettava, että yhteisömme on turvassa”, Davis sanoi.

Myös presidentti Biden on yhtynyt vaatimuksiin rauhanomaisista mielenosoituksista Memphisissä.

”Emme todellakaan halua nähdä kenenkään muun kärsivän tästä kauheasta tragediasta. Pidämme tiiviisti yhteyttä paikallisiin ja osavaltioiden viranomaisiin”, Valkoisen talon kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottaja John Kirby sanoi CNN:lle perjantaina.

Uhrin perheen asianajajat ovat kuvanneet vastenmieliseksi tapaa, jolla Nichols menetti henkensä poliisien käsittelyssä.

Asianajajien mukaan Nicholsin pahoinpitely osoittaa vakavia tarpeita muuttaa ja uudistaa lainsäädäntöä, jotta väkivalta saadaan loppumaan pienen riskin toimenpiteiden, kuten tässä tapauksessa liikennemerkille pysähtymisen, yhteydessä.

”Video herättää voimakkaita tunteita, hyvin voimakkaita tunteita”, sanoi Nicholsin perheen asianajaja Ben Crump.

”Se on kauhistuttava, se on valitettava, se on iljettävä. Se on väkivaltainen ja paheksuttava kaikilla mittareilla.”

Hän myös toisti perheen sekä poliisin toistuvat kehotukset siitä, että Nicholsin kuolemaan liittyvät mielenosoitukset tulisi järjestää rauhanomaisesti.

Presidentti Biden puhui uhrin perheenjäsenten kanssa puhelimessa ennen videon julkaisua.

Rodney Wells, Nicholsin isäpuoli, joka näki videon jo aiemmin perheen, asianajajien ja poliisien kanssa, sanoi, että Nichols selvästi pelkäsi ja juoksi henkensä puolesta.

"Hän ei paennut, koska hän yritti päästä eroon huumeista, aseista tai muusta sellaisesta. Hän juoksi, koska pelkäsi henkensä puolesta. Ja kun näette videon, näette, miksi hän pelkäsi henkensä puolesta", Wells sanoi.

"Kenelläkään on tuskin kysyttävää syytteistä sen jälkeen, kun he näkevät tuon videon”, piirisyyttäjä Steve Mulroy sanoi CNN:lle.

Myös poliisipäällikkö Davis viittasi videon sisällön olevan raakaa.

"Odotan teidän olevan raivoissanne piittaamattomuudesta perimmäisiä ihmisoikeuksia kohtaan”, hän sanoi.