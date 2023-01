Tukholmassa jälleen yöllinen räjähdys

Ihmisiä ei vahingoittunut tapahtuneessa, mutta rakennukseen tuli vaurioita.

Ruotsin pääkaupungissa Tukholmassa tapahtui jälleen räjähdys perjantain vastaisena yönä Akallan kaupunginosassa.

Poliisi kertoo saaneensa puoli neljän jälkeen hälytyksen voimakkaasta räjähdyksestä. Saavuttuaan paikalle partio huomasi jotain räjähtäneen kerrostalon rappukäytävän läheisyydessä.

Ihmisiä ei vahingoittunut tapahtuneessa, mutta rakennukseen tuli vaurioita.

Tapahtumapaikka on eristetty tutkinnan ajaksi. Viranomaisten mukaan jokin on iskenyt sisäänkäynnin oveen, mutta toistaiseksi on epäselvää, mikä.