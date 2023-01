Turkki raivostui Ruotsille siitä, että Koraanin poltolla uhkailleelle tanskalaiselle äärioikeistopoliitikolle annettiin lupa osoittaa mieltään Turkin Tukholman-suurlähetystön edessä lauantaina.

Ruotsin puolustusministerin Pål Jonsonin ensi viikolle suunniteltu vierailu Turkkiin ei toteudu. Asiasta kertoi aiemmin Turkin puolustusministeri Hulusi Akar, ja tuolloin vierailun kerrottiin peruuntuvan Tukholmaan suunnitellun mielenilmauksen vuoksi.

Turkki raivostui siitä, että tanskalaiselle äärioikeistopoliitikolle Rasmus Paludanille annettiin lupa osoittaa mieltään Turkin Tukholman-suurlähetystön edessä lauantaina.

Mielenosoituksessa Paludan poltti Koraanin, islamin pyhän kirjan. Uutistoimisto AFP:n mukaan Koraanin poltto seurasi Paludanin lähes tunnin kestänyttä puhetta, jossa hän hyökkäsi islamia ja maahanmuuttoa vastaan ​​Ruotsissa.

Turkki tuomitsi teon lauantai-iltana islamin vastaisena.

”Tuomitsemme mitä jyrkimmin pyhää kirjaamme vastaan ​​tehdyn katalan hyökkäyksen... Tämän islamin vastaisen teon, joka kohdistuu muslimeihin ja loukkaa pyhiä arvojamme, salliminen sananvapauden varjolla on täysin mahdotonta hyväksyä”, Turkin ulkoministeriö sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Paludan on polttanut Koraaneja Ruotsissa ennenkin. Hän poltti ja uhkaili polttaa Koraaneja kiertäessään Ruotsia viime huhtikuussa, aiheuttaen useita levottomuuksia.

Vielä lauantaina iltapäivällä Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu toivoi, että Ruotsin viranomaiset estävät mielenosoituksen toteutumisen.

”Lupa annettiin tälle ihmiselle [Paludanille] huolimatta varoituksistamme. Tämä inhottava teko tapahtuu noin kello 16 Turkin aikaa, toivon ruotsalaisten viranomaisten ottavan tarvittavat askeleet ennen sitä eivätkä anna tämän tapahtua.”

Kyseinen mielenosoitus ei Çavuşoğlun mukaan olisi kuulunut sananvapauden piiriin.

Muun muassa CNN Türk -televisiokanavan toimittajan Ahmet Melik Türkeşin mukaan Turkki kutsui Ruotsin Turkin-suurlähettilään puhutteluun Koraanin polttoaikeiden vuoksi.

Turkki kutsui Ruotsin Turkin-suurlähettilään puhutteluun myös viime viikolla. Tuolloinkin puhuttelun syynä oli mielenilmaus, sillä ruotsalainen kurdiryhmä Rojavakommittéerna oli ripustanut Turkin presidenttiä Recep Tayyip Erdoğania esittävän nuken roikkumaan Tukholman kaupungintalon edustalle.

Puolustusministeri Jonsonin vierailun oli määrä tapahtua ensi viikon perjantaina. Akarin omien sanojen mukaan Jonsonin vierailu on nykytilanteessa menettänyt merkityksensä ja se on täten peruttu.

Jonson vahvisti torstaina yleisradioyhtiö SVT:lle, että hänet on kutsuttu vierailulle Turkin pääkaupunkiin Ankaraan. Ruotsalaisministeri on vahvistanut Akarin lauantaisen ilmoituksen jälkeen omalta osaltaan, että vierailu ei tällä erää toteudu. Hänen mukaansa päätös tehtiin perjantaina yhdessä Akarin kanssa Yhdysvaltain Ramsteinin sotilastukikohdassa Saksassa.

”Me päätimme tuolloin lykätä suunniteltua tapaamista Ankarassa myöhemmäksi”, Jonson kirjoittaa tviitissään ja painottaa Ruotsin Turkki-suhteiden tärkeyttä.

”Me odotamme innolla, että pääsemme jatkamaan vuoropuhelua yhteisistä turvallisuus- ja puolustusaiheista myöhempänä ajankohtana”, hän jatkoi.

Jonsonin vierailu olisi liittynyt Turkin vastahankaisuuteen koskien Ruotsin ja Suomen Nato-hakemuksia.

Turkin ulkoministeri Çavuşoğlu vieraili aiemmin tällä viikolla Yhdysvalloissa, ja Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi HS:lle perjantaina, että vierailu oli merkittävä Pohjoismaiden Nato-hakemusten suhteen.

”Varmasti Turkillekin on indikoitu sitä, että Yhdysvaltojen kongressilla on vahvoja näkemyksiä Naton laajenemiseen. Uskon, että vierailu on ollut hyödyllinen”, Haavisto sanoi.