Tukholman alueelle julistettu poikkeustila – räjähdysten ravistelemassa kaupungissa jälleen veriteko

Kuluneen vuorokauden aikana Tukholmassa ja lähialueilla tehtiin useita väkivallantekoja. Kuukauden sisällä niitä on tapahtunut jo yli 20. Poliisi tutkii, liittyvätkö tapaukset toisiinsa.

Väkivaltaisuuksien aalto on saanut poliisin julistamaan Tukholman alueelle poikkeustilan. Poliisi järjesti väkivaltaisuuksista tiedotustilaisuuden perjantaina 20. tammikuuta.

Ruotsissa Tukholman alueella on tapahtunut kuukauden sisällä jo yli 20 väkivallantekoa, ja poliisi tutkii parhaillaan, kytkeytyvätkö tapaukset toisiinsa. Viranomaiset selvittävät myös tekojen taustalta löytyviä motiiveja, jotta mahdolliset uudet rikokset voitaisiin tarpeen tullen sulkea selvityksen ulkopuolelle.

Tuorein veriteko tapahtui perjantai-iltana, kun mies sai surmansa ampumisessa Solnassa. Tapausta tutkitaan murhana. Perjantaina tapahtui myös muita väkivallantekoja, joihin lukeutuu uutistoimisto TT:n mukaan muun muassa ampuminen Botkyrkan Tumbassa, jossa tulitettiin paikallista taloa. Kukaan ei vahingoittunut tapauksessa, jota tutkitaan murhan yrityksenä.

Tukholman laitamilla sijaitsevassa Skarpnäckissä puolestaan tapahtui perjantai-iltana räjähdys usean asunnon asuintalossa. Erillisessä tapauksessa niin ikään Tukholman eteläosassa sijaitsevassa Fruängenissä taas ammuttiin asunnon ovea. Tukholman keskusta-alueella tapahtui perjantaina myös liikenneonnettomuus, ja kolmea kolariautossa matkanneista epäillään vakavista aserikoksista. Poliisi ei kuitenkaan TT:n mukaan kerro, liittyykö tämä mahdollisesti muihin tapauksiin.

Tuominnut väkivaltaisuudet

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on tuominnut edeltävän vuorokauden väkivaltaisuudet.

”Jengirikollisuus on kärjistymässä”, Kristersson arvioi kirjallisessa kommentissa yleisradioyhtiö SVT:lle. ”Nämä ovat ihmisiä, joilla on äärimmäinen väkivallan pääoma, ja jotka kostoa tai statusta etsiessään uhkaavat muiden ihmisten turvallisuutta ja vapautta.”

Poliisi ei ole kommentoinut sitä, liittyvätkö tapaukset jengirikollisuuteen. Viranomaiset kuitenkin uskovat, että perjantai-illan ja lauantain vastaisen yön tapahtumilla on yhteys muihin viimeaikaisiin tapahtumiin, minkä lisäksi poliisi uskoo, että heillä on varsin hyvä näkemys siitä, mistä kaikessa on kyse.

Poliisin edustajan mukaan motiivit liittyvät pääosin huumeisiin, valtataisteluihin sekä erinäisiin loukkauksiin ja henkilökohtaisempiin konflikteihin.

Väkivaltaisuudet pohjautuvat kolmeen erilliseen konfliktiin

Tukholmassa on ollut lyhyen ajan sisään muun muassa useita ampumisia ja räjähdyksiä. Joulun aikoihin alkanut väkivaltaisuuksien aalto on saanut tällä viikolla poliisin julistamaan Tukholman alueelle poikkeustilan. Tukholman poliisi saa tämän myötä avukseen liki 200 kollegaa muista osista maata.

Poliisi käy läpi useita eri hypoteeseja selvittääkseen, onko tapauksissa yhtäläisyyksiä. ”Löytämällä motiivit voimme nähdä, koituuko muille yksilöille väkivallan uhkaa tai ovatko jotkut maantieteelliset alueet alttiita väkivallanteoille”, sanoo poliisin edustaja Rebecca Landberg.

Poliisin mukaan väkivaltaisuudet pohjautuvat kolmeen erilliseen käynnissä olevaan konfliktiin. Useat mediat ovat kertoneet, että yksi näistä liittyy huumemarkkinoita koskevaan valtakamppailuun Sundsvallissa. Poliisi ei ole vahvistanut tätä, mutta poliisin toimintaa on vahvistettu myös Medelpadin maakunnassa, jossa Sundsvall sijaitsee.

Medelpadin alueen poliisijohtaja Josef Wiklund on kertonut SVT:lle, että vahvistuksia on järjestetty, jotta työtä voitaisiin tehdä ”hyökkäävämmin” Sundsvallissa. Hän kertoo kentällä olevan enemmän väkeä. Wiklundin mukaan poliisi pyrkii parhaillaan löytämään etsimänsä henkilöt, jotka voivat olla yhteydessä viimeaikaisiin tapahtumiin.