Turkki on perunut Ruotsin puolustusministerin Pål Jonsonin vierailun Tukholmaan suunnitellun, Turkkia vastustavan mielenilmauksen vuoksi. Vierailun peruuntumisesta kertoo Turkin puolustusministeri Hulusi Akar.

Jonson vahvisti torstaina yleisradioyhtiö SVT:lle, että hänet on kutsuttu vierailulle Turkin pääkaupunkiin Ankaraan.

Turkki on tuimistunut siitä, että äärioikeistopoliitikolle on annettu lupa osoittaa lauantaina mieltään Turkin Tukholman-suurlähetystön edessä. Diplomaattilähteen mukaan Turkki on kutsunut Ruotsin suurlähettilään puhutteluun Tukholmaan suunnitellun mielenilmauksen vuoksi.

Jonsonin vierailun oli määrä tapahtua ensi viikon perjantaina. Akarin omien sanojen mukaan Jonsonin vierailu on nykytilanteessa menettänyt merkityksensä ja Turkki on täten perunut sen. Uutistoimisto AFP:n mukaan vierailun tavoitteena olisi ollut setviä Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifiointia, jota Turkki on vastustanut

Uhkaa polttaa Koraanin

Islaminvastaisilla toimillaan Ruotsissa viime vuonna kohauttanut ruotsalais-tanskalainen äärioikeisto­poliitikko Rasmus Paludan on kertonut aikeistaan polttaa muslimien pyhän kirjan Koraanin lauantaisessa mielenilmauksessaan. Turkki on kuvaillut Paludanin suunnitelmaa viharikokseksi ja vaatii Ruotsin edustajaa tuomitsemaan sen.

Koraanin polttamisesta jo aiemminkin tunnetun Paludanin vierailut poikivat viime vuoden pääsiäisenä mellakointia Örebrossa ja levottomuuksia myös useilla muilla paikkakunnilla.

Ruotsalaisuutistoimisto TT:n mukaan Tukholmaan on lauantaille suunnitteilla useita mielenosoituksia Turkista ja Ruotsin Nato-pyrkimyksistä. Kaupunkiin on suunnitteilla mittavaa poliisivalvontaa, minkä lisäksi isoa osaa kaupungin keskustasta aiotaan valvoa lennokein.

TT:n mukaan Paludan on saanut Tukholman poliisilta luvan järjestää julkisen kokoontumisen Turkin suurlähetystön edessä yhdeltä iltapäivällä, eli Suomen aikaa kello kahdelta.

Muitakin peruttu

Turkki perui aiemmin myös eduskunnan puheenjohtajan Matti Vanhasen (kesk.) ja Ruotsin parlamentin puheenjohtajan Andreas Norlénin matkan Turkkiin. Matkan oli määrä alkaa maanantai-iltana.

Puheenjohtajien matka peruttiin sen jälkeen, kun Turkin presidenttiä Recep Tayyip Erdoğania esittävä nukke ripustettiin jaloistaan Tukholman kaupungintalon ulkopuolelle. Ruotsin syyttäjänviraston edustaja kertoi maanantaina uutistoimisto AFP:lle, ettei nuken riiputtaminen anna aihetta rikostutkinnalle eikä tapauksesta aloiteta esitutkintaa.

Turkki kutsui Ruotsin suurlähettilään puhutteluun myös nukke-episodin vuoksi.

Turkki on jarruttanut sekä Ruotsin että Suomen Nato-jäsenyyttä, ja maan hallinto on esittänyt jäsenyyksien ratifioinnille hakuprosessin mittaan erinäisiä ehtoja. Turkki on muun muassa vaatinut toistuvasti Suomea ja Ruotsia luovuttamaan terroristeina pitämiään ihmisiä, mutta Turkin vaatimat lukumäärät ovat vaihdelleet.