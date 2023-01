Trumpia äänestäisi 48 prosenttia ja Floridan kuvernööri Ron DeSantisia 28 prosenttia kahdeksan ehdokkaan kuvitelluissa esivaaleissa.

Ex-presidentti Donald Trump on vaikutusvaltaisista republikaani­poliitikoista toistaiseksi ainoa, joka on virallisesti lähtenyt mukaan puolueen presidenttikisaan.

STT

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on selvä suosikki republikaanien presidenttiehdokkaaksi tuoreessa Hill-lehden julkaisemassa Harvardin yliopiston kyselyssä esivaaliäänestäjille.

Kuvitelluissa kahdeksan ehdokkaan esivaaleissa 48 prosenttia äänestäisi Trumpia. Kakkossijalle 28 prosentilla nousi Floridan kuvernööri Ron DeSantis, jota on pidetty Trumpin päähaastajana.

DeSantis ei ole toistaiseksi virallisesti ilmoittautunut ehdokkaaksi puolueen esivaaleihin. Vaikutusvaltaisista republikaani­poliitikoista toistaiseksi vain Trump on virallisesti lähtenyt kisaan.

Harvardin yliopiston kyselystä vastaavan apulaisjohtaja Mark Pennin mukaan Trump on tässä vaiheessa maksimoinut kasvupotentiaalinsa kun taas DeSantis voi vielä yllättää. ”Trump on vahvistunut hieman, mutta myös Ron DeSantis jatkaa vahvistumistaan. Trump on edellä, mutta hänellä on jo kaikki äänet, jotka hän voi suinkin saada. DeSantis on ehdokas, jolla on vielä potentiaalia”, Penn sanoi Hillille.

Kahdeksan nimen joukosta Trump ja DeSantis olivat ainoat ehdokkaat, joiden kannatus ylitti kymmenen prosenttiyksikön rajan. Esimerkiksi kolmannelle sijalle tullut Trumpin entinen varapresidentti Mike Pence ylsi vain seitsemän prosentin kannatukseen.

Jos valinta pitäisi tehdä vain Trumpin tai DeSantisin väliltä, vastaajista 55 prosenttia valitsisi Trumpin ja 45 DeSantisin. Jos Trump ei olisi ehdokkaana, olisi DeSantis selvä voittaja 49 prosentin äänisaaliilla.

Tammikuun kyselyyn vastasi hieman yli 2 000 rekisteröitynyttä äänestäjää. Virhemarginaalia ei kerrottu.

Trumpin ja DeSantisin kannatuslukemat ovat vaihdelleet eri kyselyiden välillä, ja esimerkiksi joulukuussa julkaistussa USA Todayn ja Suffolkin yliopiston kannatusmittauksessa DeSantis nousi Trumpin edelle yli 20 prosenttiyksikön mitalla.