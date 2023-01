Valko-Venäjällä alkaa Lukašenkan päävastustajan oikeudenkäynti – Svjatlana Tsihanouskajan tyhjä penkki tuomiolla

STT:lle Tsihanouskaja kertoo oikeudenkäynnin olevan teatteriesitys, jossa Lukašenkan nuket näyttelevät tuomarin, syyttäjän ja puolustuksen rooleja.

STT

Valko-Venäjän Minskissä alkaa tiistaina vallanpitäjä Aljaksandr Lukašenkan hallinnon järjestämä oikeudenkäynti, jonka oikeudenmukaisuuteen uskoo tuskin kukaan maan sisällä tai sen ulkopuolella.

Tuomiolla on poissaoleva oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja liittolaisineen. Tsihanouskaja on syytettynä useista rikoksista, muun muassa maanpetoksesta. Radio Svabodan mukaan ryhmää syytetään salaliitosta, jonka tarkoituksena oli vallankaappaus.

Tsihanouskaja on elänyt maanpaossa Liettuassa sen jälkeen, kun Lukašenka julistautui presidentiksi vuoden 2020 vaalien jälkeen. Tsihanouskajaa pidetään yleisesti vaalien todellisena voittajana.

”Lukašenka haluaa kostaa minulle ja kaikille valkovenäläisille, jotka vastustavat häntä, joten hän lavastaa tämän teatteriesityksen, jossa nuket näyttelevät tuomarin, syyttäjän ja puolustuksen rooleja. Kaikki on lavastettua ja lopputulos on päätetty ennen kuin istunto on edes alkanut”, kertoo Tsihanouskaja STT:lle sähköpostitse.

Uutistoimisto AFP:lle Tsihanouskaja sanoi yrittäneensä ottaa yhteyttä oikeuden hänelle nimittämään puolustusasianajajaan, mutta tämä ei vastannut hänelle. Tsihanouskaja ei myöskään saanut nähtäväkseen oikeusjutun asiakirjoja.

Tsihanouskaja kertoo AFP:lle Lukašenkan saattavan käyttää tuomiota verukkeena hänen passinsa ja kansalaisuutensa mitätöimiseen. Oppositiojohtaja onkin ehdottanut, että EU tunnustaisi maanpakoon ajetuille matkustusasiakirjaksi ”Vapaan Valko-Venäjän” passin.

”Tietävät oikeusjärjestelmän sortokoneistoksi”

Syytettyjen penkki Minskissä on muutenkin tyhjänä tiistaina alkavassa oikeusjutussa. Vuosien sortotoimien jäljiltä Valko-Venäjän yhä vapaalla jalalla olevat opposition johtajat on ajettu maanpakoon.

Tsihanouskaja osallistuu parhaillaan Davosin talousfoorumiin Sveitsissä, josta hän kertoo STT:lle, että kukaan tuskin uskoo oikeudenkäynnin tuloksiin edes Lukašenkan kotiyleisön keskuudessa.

”Valkovenäläiset tietävät oikein hyvin, että oikeusjärjestelmä on valjastettu sortokoneistoksi. He kokevat sen joka päivä kaduillaan, ja osaavat erottaa totuuden hallinnon valheista.”

Tsihanouskajan mukaan valkovenäläisten mielissä ovat tällä hetkellä päivittäisen selviämisen perusasiat kuten palkat ja hinnat, eivät näytösoikeudenkäynnit.

Lukašenkan hallinto pyrkii hänen mukaansa pelottelemaan eleellä vastustajiaan.

”Kaikki mitä he tekevät on suunnattu vaientamaan ihmiset, jotka uskaltavat sanoa vastaan. Se ei tietenkään tule toimimaan. Se vain voimistaa ääntämme.”

Uskoo joutuvan tuomiolle

Minskin oikeudenkäynnin tuloksella ei Tsihanouskajan mukaan ole vaikutusta hänen järjestönsä toimintaan. Maanpaossaan Tsihanouskaja johtaa väliaikaista siirtymähallitusta, jonka tavoitteena on Lukašenkan kampeaminen vallasta ja Valko-Venäjän saatto demokratian tielle.

”Keskityn tuomaan todellista oikeutta Valko-Venäjälle, jotta voimme saada todellisia oikeudenkäyntejä, emme tätä tuomioistuimen irvikuvaa”, hän kertoo.

Oppositiojohtaja uskoo siihen, että jonain päivänä Lukašenka itse saadaan oikeuden eteen vastaamaan teoistaan.

”Minulla ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö Lukašenka ja hänen kätyrinsä joudu jonakin päivänä oikeuden eteen vastaamaan teoistaan ja rikoksistaan valkovenäläisiä ja ukrainalaisia vastaan”, Tsihanouskaja sanoo.

Tsihanouskajan mukaan työ on käynnissä Valko-Venäjän hallinnon ihmisoikeusrikkomusten dokumentoimiseksi tulevia oikeudenkäyntejä varten. Tsihanouskaja kertoo olevansa varma siitä, että ”todellinen oikeus toteutuu”.

”Lukašenka on Kremlin nukke”

Ukrainan sodan aikana Lukašenkan on katsottu luopuneen maansa itsenäisyydestä tämän salliessa venäläisjoukkojen läsnäolon maassa. Venäjä on myös tehnyt iskuja Ukrainaan Valko-Venäjän alueelta.

Tsihanouskajan mukaan nyt nähty tilanne on luonnollista seurausta Valko-Venäjän itsenäisyyden asteittaisesta rapistumisesta Lukašenkan liki kolme vuosikymmentä jatkuneen valtakauden aikana.

Lukašenkan toimia katsellessa näkee, että hän on Kremlin nukke. Hän antoi Kremlille Valko-Venäjän alueet Ukrainaan hyökkäämistä varten, ja nyt raketit ja tykinammukset lentävät maani alueelta rauhanomaisten ukrainalaisten niskaan. 28 vuoden ajan Lukashenka on päivä päivältä luopunut Valko-Venäjän suvereniteetista säilyttääkseen henkilökohtaisen valtansa”, Tsihanouskaja kirjoittaa.

Oppositiojohtajan mukaan Lukašenka on luovuttanut kontrollin alueista, joihin venäläisjoukkoja on asemoitu. Muualla hän on yhä vallanpitäjä venäläisten tuella. Lukashenkan ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin yhteispeli on kuitenkin harmonista, Tsihanouskaja sanoo.

”Lukašenkalla ei käytännössä ole mitään erimielisyyksiä Putinin kanssa. Kun hän teeskentelee Putinin painostavan häntä ja hän tekee vastarintaa, se on kaikki performanssia, teatteria. He tekevät yhteistyötä ja ovat samalla puolella.”

Uuden Neuvostoliiton rakentajat

Yhdessä Lukašenka ja Putin tuhoavat valkovenäläistä kulttuuria ja identiteettiä luodakseen ”yhteisen kansakunnan”, Tsihanouskaja sanoo.

”Nämä kaksi ovat ihmisiä menneisyydestä. Heitä yhdistää henkilökohtaisen vallan jano”, kansan etujen halveksunta sekä kaipuu takaisin Neuvostoliittoon.

Sodan tarkoituksena on tuoda myös Ukraina takaisin tähän uuteen Neuvostoliittoon, Tsihanouskaja katsoo.

Valko-Venäjä ja Venäjä ovat aloittaneet yhteiset ilmasotaharjoitukset Valko-Venäjällä, kertoi Valko-Venäjän puolustusministeriö maanantaina. Kaikki Valko-Venäjän sotilaslentokentät ovat mukana harjoituksessa. Puolustusministeriön mukaan helmikuun loppuun kestävien harjoitusten luonne on puolustuksellinen, mutta että ”kaikkiin provokaatioihin Ukrainan taholta” ollaan valmiita.

Valko-Venäjä ei ole lähettänyt sotilaita Ukrainan sotaan, vaikka onkin antanut Venäjän käyttää maaperäänsä sodassa.

Poliittisten vankien maa

Tiistain oikeudenkäynti on kuitenkin Tsihanouskajan mukaan todennäköisesti Lukašenkan omaa päähänpinttymää eikä niinkään Venäjältä tulevan määräyksen noudattamista.

”Venäjä antaa (Lukašenkalle) resurssit protestien tukahduttamiseen, mutta hän valitsee itse, kenelle kostaa sen, että kaikki ovat nyt nähneet hänen vähäpätöisyytensä”, pelokkuutensa ja ala-arvoisuutensa.

Valko-Venäjän vankiloissa viruu toistatuhatta poliittista vankia, ja määrä vain kasvaa, arvioi Yhdysvaltain ulkoministeriö.

Maanantaina alkoi maan puolalaisvähemmistöön kuuluvan toimittajan Andrzej Poczobutin oikeudenkäynti. Hallintoa arvostellutta toimittajaa uhkaa jopa 12 vuoden vankeusrangaistus. Viime viikolla alkoi myös vangitun nobelistin ja ihmisoikeusaktivistin Ales Bialitskin oikeudenkäynti. Myös häntä odottaa enimmillään 12 vuoden vankilatuomio.