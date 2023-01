Niinistö Ukrainan sodasta DN:lle: ”Ehkä pahinta on, ettei mitään loppua ole näkyvissä”

Niinistön mielestä ei ole nähtävissä, että Suomi menisi Natoon ennen Ruotsia. Hän arvelee, että Turkin hyväksyntää pitää odottaa Turkin vaalien jälkeiseen aikaan.

Venäjän suurhyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut tilanteen, joka on ”paljon pahempi kuin mitä olisin osannut kuvitella”, kertoo presidentti Sauli Niinistö ruotsalaislehti Dagens Nyheterin lauantaina julkaisemassa haastattelussa.

Niinistön mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin teki suuren virhearvion kuvitellessaan, että Ukrainan kaatamiseksi riittäisi yksinomaan ”massiivinen uhka”. Mutta sehän ei riittänyt.

”Tämä ei ole vain sotilaiden välistä sotaa. Tämä on sotaa ukrainalaista yhteiskuntaa vastaan: infrastruktuuria ja tavallisia ihmisiä. Meillä on nyt täysimittainen sota. Ja ehkä pahinta on, ettei mitään loppua ole näkyvissä”, Niinistö sanoi.

Niinistö toisti aiemminkin käyttämänsä kielikuvan, jonka mukaan Putin on pannut pokerissa kaikki panokset pöytään. Näin Putin teki Niinistön mielestä, kun Venäjä lavasti viime syksynä valekansanäänestyksiä neljän ukrainalaisalueen liittämiseksi Venäjään ”ikuisiksi ajoiksi”.

”Minua huolestuttaa yhä, että joku on pannut kaiken peliin ilman että on mahdollisuuksia voittaa kaikkea. Mitä silloin tarkoittaa häviäminen, kun kaikki on pantu peliin?”

Niinistön mielestä on vaikea nähdä, mikä voisi riittää Venäjälle sodan lopulliseksi tavoitteeksi. Hänen mukaansa hieman positiivista on kuitenkin se, että ”venäläiset ovat mestareita kertomaan kansalleen, että jopa suuri tappio voi olla voitto”.

Niinistö toisti uudenvuodenpuheessaan esittämänsä näkemyksen, jonka mukaan Putin on tehnyt saman virheen kuin Josif Stalin teki, kun tämä kuvitteli, että Suomi voidaan lyödä talvisodassa parissa viikossa.

Niinistö kertoi DN:lle myös siitä, miten Putin otti vastaan Niinistön ilmoituksen siitä, että Suomi liittyy sotilasliitto Natoon.

”Oli yllättävää, että hän suhtautui siihen rennosti.- - -Yksi mahdollisuus on, etteivät he halunneet kertoa kansalleen, että ’nyt meillä on uusi ongelma pohjoisessa Euroopassa’”, Niinistö sanoi.

Niinistöltä kysyttiin myös, mikä voisi olla paras keino saada sota loppumaan.

”Löytää sellainen rauha, jota ukrainalaiset pitävät oikeudenmukaisena. Ja jotain sellaista, joka ei jätä kostonhalua Venäjälle”, Niinistö vastasi.

Niinistön mielestä ei ole mitenkään nähtävissä, että Suomi menisi Natoon ennen Ruotsia. Hänen mielestään sekä Turkki että Nato kohtelevat Suomea ja Ruotsia yhtenä kokonaisuutena. Turkki on antanut ymmärtää, että se vastustaa erityisesti Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Niinistön arvion mukaan Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on käyttänyt osin Turkin vaalien takia Suomen ja Ruotsin jäsenyysprosessia hyväkseen, jotta voisi ilmaista tyytymättömyyttään useita Naton jäsenmaita kohtaan.

”Luulen, että meidän pitää odottaa Turkin vaalien yli”, Niinistö sanoi.

Turkki järjestää presidentin- ja parlamenttivaalit viimeistään kesäkuussa.