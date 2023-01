Bidenin kodista löytyi lisää salattavia asiakirjoja

Bidenin neuvonantaja kertoo, että hän löysi viisi sivua lisää turvaluokiteltuja asiakirjoja.

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin Delawaren kodista on löytynyt lisää asiakirjoja, jotka ovat turvaluokiteltuja. Asiasta kertoo Valkoinen talo muun muassa uutistoimisto Reutersin ja The New York Timesin mukaan.

Valkoisen talon palkkaama asianajaja Richard Sauber kertoo, että hän löysi viisi sivua lisää turvaluokiteltuja asiakirjoja.

Valkoinen talo myönsi torstaina, että turvaluokiteltuja asiakirjoja on löytynyt Bidenin yksityisestä asunnosta Delawaren Wilmingtonista. Jo aikaisemmin oli kerrottu, että dokumentteja oli löydetty myös Penn Biden Center -ajatushautomosta Washingtonista, missä Bidenillä oli aiemmin toimisto.

Yhdysvaltain oikeusministeri Merrick Garland ilmoitti torstaina asettavansa erikoissyyttäjän tutkimaan asiaa.

Sauber kertoi lauantaina löytäneensä lisää asiakirjoja torstaina vieraillessaan Wilmingtonissa. Yhteensä tämän viikon aikana on löytynyt kuusi sivua turvaluokiteltuja sivuja, kertoo The New York Times. Kymmenen sivua dokumentteja löytyi Penn Biden Centeristä, kertoi CNN alkuviikosta. Paperit löydettiin jo marraskuun alussa.

Ainakin Penn Biden Centeristä löydetyt dokumentit ovat Bidenin varapresidentti­kaudelta.