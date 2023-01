Tämän takia Yhdysvaltojen edustajainhuone on ajautunut umpisolmuun – Mika Aaltola Aamulehdelle: Näin tilanne voi ratketa

Mika Aaltola muistuttaa, että tämän kaltainen pattitilanne ei ole yhdysvaltalaisesta näkökulmasta katsottuna harvinainen. Pami Aalto sanoo, että tapahtumat osoittavat, että Yhdysvaltojen kaksipuoluejärjestelmä on tulossa tiensä päähän.

Aamulehti

Yhdysvaltojen edustajainhuoneen puheenjohtajavalinta on venynyt valtaa pitävän republikaanipuolueen sisäisten välienselvittelyjen takia. Valinnasta on äänestetty torstaiyöhön mennessä 11 kertaa eikä puheenjohtajaa ole valittu vieläkään.

Puheenjohtajaksi halajava kalifornialainen Kevin McCarthy kaatui torstaina jälleen oman puolueensa kapinallisten vastustukseen. Puheenjohtajan olisi saatava taakseen 218 edustajaa, mutta esimerkiksi viimeisimmällä 11. äänestyskierroksella McCarthy sai vain 200 edustajan äänen.

Lue lisää: Washingtonista kantautui karu viesti

Parikymmentä republikaania ei tukenut äänestyksissä McCarthya, vaan äänesti muita republikaaneja, jopa entistä presidenttiä Donald Trumpia. McCarthylla olisi varaa menettää lähtökohtaisesti vain neljä republikaanien ääntä.

Mutta mistä viivästyksessä on kyse? Aamulehden kysymyksiin vastaavat Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola ja Jean Monnet -professori sekä Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Pami Aalto.

Lue lisää: USA:n edustajainhuoneen johtajuuskriisiin ei saatu ratkaisua kolmantenakaan äänestyspäivänä – takana jo 11 äänestyskierrosta

Puheenjohtajan rooli

Edustajainhuoneen puheenjohtaja (Speaker of the House) on Yhdysvaltojen kolmanneksi vaikutusvaltaisin virka presidentin ja varapresidentin jälkeen. Edustajainhuone ja samalla koko kongressi ei voi aloittaa toimintaansa ennen kuin puheenjohtaja on valittu. Demokraattien Nancy Pelosi on toiminut tehtävässä vuodesta 2019 lähtien.

Tavallisesti äänestys on muodollisuus, kuten eduskunnan puheenjohtajan äänestys Suomessa, ja enemmistö tekee päätöksen perinteisesti jo ennen äänestystä. Aaltola kuitenkin muistuttaa, että vaikka yksi vaikutusvaltainen virka olisi hetken poissa pelistä, ei se kaada Yhdysvaltoja.

Tämän vuoden äänestys on ensimmäinen kerta sataan vuoteen, kun edustajainhuoneen puheenjohtajaa ei valittu ensimmäisessä äänestyksessä. 1850-luvun puolivälissä puheenjohtajaa äänestettiin jopa kaksi kuukautta ja yhteensä 133 kierrosta.

Niukka enemmistö

Koska republikaaneilla on edustajainhuoneessa niukka enemmistö paikoin 222–212, se avaa mahdollisuuden puolueen sisäisiin irtiottoihin. Aaltolan mukaan sekalainen joukko republikaanien äärilaidan edustajia on aistinut, että heidän äänillään on nyt merkitystä.

”Olemalla oppositiohenkinen saa näkyvyyttä. Tämä onkin yksi nykypolitiikan kirouksia. Irtiotoilla voi saada näkyvyyttä ja sitä kautta kannatusta, mutta valtakunnan tasolla saat vihat niskaasi.”

Mika Aaltola muistuttaa, että vaikka yksi vaikutusvaltainen virka olisi hetken poissa pelistä, ei se kaada Yhdysvaltoja. Arkistokuva joulukuulta 2022.

Republikaanien äärilaita

Radikaali joukko, sekalainen seurakunta, Aaltola kuvaa republikaanikapinallisia. Edustajajoukko koostuu lähinnä puolue-eliittiä vastustavista äärikonservatiiveista ja entisen presidentin Donald Trumpin kannattajista. Osa heistä on kiistänyt demokraattipresidentti Joe Bidenin vaalivoiton vuoden 2020 vaaleissa.

Aaltolan mukaan republikaanien sisäiset kiistat kulminoituvat tällä hetkellä Trumpin ja Floridan republikaanikuvernööri Ron DeSantiksen yhteenottoon. Hyvin menneiden välivaalien myötä on mahdollista, että hän haastaa republikaanien esivaalissa Trumpin. Tämä luo jännitteitä puolueen sisälle.

Osa nyt McCarthyn valintaa vastustavista republikaaneista kantaa kaunaa McCarthyn vuoden 2021 vallankumousyrityksen aikaisista puheista. McCarthy tuomitsi väkivallan ja katsoi Trumpin olevan vastuullinen syntyneestä tilanteesta.

Trump kehotti kuitenkin alkuviikosta kaikkia edustajainhuoneen republikaaneja äänestämään McCarthya. ”Republikaanit, älkää muuttako suurta voittoa isoksi ja kiusalliseksi tappioksi”, Trump kirjoitti. Kehotus ei muuttanut äänestystulosta.

Ulkopoliittinen merkitys

Aaltolan mukaan edustajainhuoneen pysähdyksellä ei ole juurikaan ulkopoliittista merkitystä, koska presidentin valtaoikeudet ovat ulkopoliittisesti tällä hetkellä ”melko rajattomat.”

Myöskään tuki Ukrainalle ei keskeydy, sillä Ukrainan apupaketit on saatu jo sovittua pitkälle loppuvuoteen saakka. Sen lisäksi Yhdysvalloissa on laaja poliittinen yksimielisyys ulkopoliittisesta linjasta Venäjään ja Kiinaan.

Pami Aalto sanoo, että kapinaryhmää ei ulkopolitiikka juurikaan kiinnosta. ”Tässä porukassa ei ole kovia ulkopolitiikan tuntijoita. He lähtevät siitä, että Amerikka on iso ja mahtava. Ei heillä ole ymmärrystä esimerkiksi Yhdysvaltojen vastuusta kansainvälisessä turvallisuudessa.”

Merkitys demokratialle

Pami Aalto sanoo, että tämän viikon tapahtumat osoittavat jälleen, että Yhdysvaltojen kaksipuoluejärjestelmä on tulossa tiensä päähän, koska järjestelmä ei saa tuloksia aikaan. Aallon mukaan puolueen kohdalla ei ole kyse pelkästään nyt äänestyksessä kapinoivista edustajista, vaan siitä, että ison, mutta hajanaisen puolueen sisällä ei löydy yhteisiä intressejä.

Jean Monnet -professori Pami Aalto toimii Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen yksikön päällikkönä ja kansainvälisen politiikan oppiaineen vastuuprofessorina.

Kongressin ongelmat antavat Aallon mukaan lisää valtaa presidentille ja senaatille. Osalle republikaaneista sekaannus ja anarkia käy hänen mukaansa vallan mainiosti. Tilannetta voisi tulevaisuudessa helpottaa esimerkiksi selkeämmät vaalitulokset.

Aallon mukaan muun maailman on otettava huomioon se mahdollisuus, että koko Yhdysvaltojen järjestelmä ajautuu rappioon ja maan demokratia suistuu raiteiltaan. ”Se ei ole enää yhden prosentin, vaan viiden prosentin skenaario.”

”Jos republikaanipuolue ei pysty toteuttamaan omia tavoitteitaan, voi yllättäviäkin asioita tapahtua pidemmän päälle.”

Kongressin työntekijä laski puheenjohtajavaalien ääniä torstaina Washingtonissa.

Miten tilanne ratkeaa?

Reittejä puheenjohtajan valintaan on Aaltolan mukaan ainakin kaksi.

Ensimmäisessä skenaariossa McCarthy löytäisi taakseen tarvittavan enemmistön haalimalla ääniä demokraattien riveistä. Silloin kongressissa siirryttäisiin enemmän keskitien politiikkaan, kun demokraateille pitäisi antaa enemmän valtaa. Tämä tuskin käy kaikille republikaaneille ja Aaltola pitääkin tätä vaihtoehtoa epätodennäköisenä.

”Demokraatit voisivat ratkaista tilanteen, se ei olisi puolueelle maailmanloppu. Luulen kuitenkin, että he myhäilevät tilanteella ja antavat sen jatkua.” Demokraatit ovat tähän asti tukeneet äänestyksissä yksimielisesti omaa ehdokastaan Hakeem Jeffriesiä.

Aaltolan mukaan todennäköisimmässä vaihtoehdossa McCarthy siirrettään syrjään ja korvattaisiin lähipiiristä hänen linjaansa edustavalla toisella kongressiedustajalla. ”Se voi olla kaikkein helpoin ratkaisu”, Aaltola sanoo, mutta lisää, että sitä ennen tilanne saattaa pitkittyä. Hän pitää myös mahdollisena valtionhallinnon sulkua.

McCarthy on itse sanonut, että hän ei aio väistyä ja jatkaa äänestyskierroksia niin pitkään kuin on tarve.

Pami Aallon mukaan eurooppalaisessa politiikassa oltaisiin tehty tämän kaltaisessa tilanteessa lehmänkauppoja, jotta tarvittavat äänet oltaisiin saatu kasaan. Hän pitää tätä kuitenkin epätodennäköisenä. ”Neutraali virkamiesehdokas saattaisi olla ratkaisu tähän tilanteeseen.”

Aaltola muistuttaa, että tämän kaltainen pattitilanne ei ole yhdysvaltalaisesta näkökulmasta katsottuna harvinainen, ja että Yhdysvaltojen politiikka on perusluonteeltaan dramaattinen.

Jos ja kun ratkaisu löytyy, eivät ongelmat jää siihen, Aaltola muistuttaa. Presidentinvaalit 2024 ovat jo ovella, ja esimerkiksi valtion velkakaton korottaminen voi olla vaikea aihe päätettäväksi.

Edustajainhuone palaa äänestämään perjantaina kello 12 paikallista aikaa eli kello 19 Suomen aikaan.