Kambodzhan kasinohotellin tulipalon uhrimäärä lähestyy kolmeakymmentä

Poipet

Kaakkois-Aasiassa Kambodzhassa kasinohotellin tulipalossa kuolleiden ihmisten määrä nousi perjantaina 26:een, kertoivat maan viranomaiset.

Paikallisviranomaisia edustavan Sek Sokhomin mukaan uusia uhreja ei enää uskota löytyvän, koska raivaustöissä on käyty läpi kaikki ne paikat, joissa heitä mahdollisesti voisi olla.

Tulipalo syttyi myöhään keskiviikkoiltana Poipetissa maan luoteisosassa sijaitsevassa Grand Diamond City -hotellissa. Hotellissa oli tapahtumahetkellä satoja ihmisiä.

Hotelli on aivan Thaimaan rajan tuntumassa, ja Sokhomin mukaan uhreista 21 on Thaimaan kansalaisia.

Tulipalossa loukkaantui niin ikään kymmeniä ihmisiä, joista osa vietiin hoitoon Thaimaahan. Loukkaantuneista toistakymmentä oli perjantaina edelleen kriittisessä tilassa.

Thaimaan ja Kambodzhan rajalla on lukuisia kasinoita. Poipet on thaimaalaisten vierailijoiden keskuudessa suosittu lomakohde. Thaimaassa valtaosa uhkapeleistä on kielletty.