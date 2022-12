Yhdysvaltojen joulumyrskyn uhrien määrä kasvoi 61:een

Erien piirikunnan alueella New Yorkin osavaltion länsiosassa kuolleita on ainakin 39.

Rekat kuljettavat lunta pois kaupungista Eriejärvelle Buffalossa New Yorkin osavaltion länsiosassa.

Washington

Yhdysvaltojen viranomaisten mukaan jouluna riehuneessa myrskyssä on kuollut ainakin 61 ihmistä. Uhreista 39 on Erien piirikunnasta, johon kuuluu myös Buffalon kaupunki New Yorkin osavaltion länsiosassa.

Ohion osavaltiossa kuoli myrskyn aikana yhdeksän ihmistä auto-onnettomuuksissa. Lisäksi myrskyn uhreja on muutamassa muussa osavaltiossa.

Lämpötilan noustessa viranomaiset ovat olleet huolissaan sulavan lumen ja jään aiheuttamista tulvista, mutta vaikuttaa siltä, ettei tulvista ole tulossa merkittäviä.

”Onneksi tulvat näyttävät olevan minimaalisia”, sanoi Erien piirikunnan johtoon kuuluva Mark Poloncarz.

Lisäksi sähköt on onnistuttu palauttamaan kaikille piirikunnan asukkaille.

Southwest Airlinesin toiminta palautuu perjantaina hiljalleen normaaliksi

Buffalon ja Ohion ohella esimerkiksi Texasin ja Floridan osavaltioissa myrsky aiheutti odotettua viileämpiä lämpötiloja, mikä johti kaaokseen lentokentillä ja kymmeniätuhansia lentoja myöhästyi tai peruttiin.

Pahiten myrsky on vaikuttanut Southwest Airlinesiin, joka on joutunut myrskyn vuoksi perumaan 15 000 lentoa. Yhtiö kertoi ongelmien johtuvan osin myös sen vanhentuneesta aikatauluohjelmistosta.

Southwest Airlines kertoi toimintansa palautuvan hiljalleen normaaliksi perjantaina. Torstain aikana Southwest Airlines oli perunut Flightaware-sivuston mukaan yli 2 350 lentoa.