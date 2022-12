Emerituspaavi Benedictuksen tila vakava mutta vakaa, kertoi Vatikaani

Emerituspaavin tärkeät elintoiminnot, mukaan luettuna sydän, ovat pettämässä, mikä on johtanut terveyden huonontumiseen.

Vatikaani

Emerituspaavi Benedictus on edelleen vakavasti sairas, mutta hänen tilansa on pysynyt vakaana. Mieleltään hän on edelleen valpas ja tarkkaavainen, Vatikaani kertoi torstaina.

Paavi Franciscus kertoi keskiviikkona, että 95-vuotias Benedictus on hyvin sairas. Franciscus pyysi ihmisiä rukoilemaan emerituspaavin puolesta.

Vatikaanin lähteiden mukaan emerituspaavin tärkeät elintoiminnot, mukaan luettuna sydän, ovat pettämässä, mikä on johtanut terveyden huonontumiseen. Benedictusta ei kuitenkaan olla siirtämässä sairaalaan, koska hänen hoitonsa onnistuu kotioloissakin.

Paavi Benedictus jätti tehtävänsä helmikuun lopussa vuonna 2013. Hän oli ensimmäinen paavi kuuteen vuosisataan, joka ei jatkanut virassaan kuolemaansa saakka. Benedictus kertoi luopumisensa syyksi sen, ettei hänellä ollut voimia jatkaa paavina.